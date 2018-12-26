У місті на Волині проведуть благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Кінотеатр «Прем’єра» та Волонтерське об’єднання «KOVEL ANIMALS» запрошують ковельчан та гостей міста відвідати благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин, який відбудеться у дні прем’єрного показу нової частини улюбленого мультфільму дітей «Секрети домашніх тварин-2».
Такий захід у Ковелі проведуть вперше. Повідомляє КовельPost.
Ви маєте унікальну можливість:
- Познайомитися з котиками і собачками нашого міста
- Отримати релакс від вухастиків та зробити спільне селфі
- БЕЗКОШТОВНО ВИБРАТИ СОБІ ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ
- Зробити боді-арт та тату фарбами
- Взяти участь у конкурсі на краще ім’я для домашнього улюбленця
- Поспілкуватися з зоозахисниками та волонтерами
- Взяти під опіку одну з безпритульнух тварин Ковеля
- Приходьте і не пошкодуєте. Заряд позитиву і гарного настрою гарантовано!, - обіцяють організатори заходу.
Благодійна акція триватиме тільки два дні: в п'ятницю, 31 травня, та в неділю, 2 червня, з 14 до 18 години.
Нагадаємо, що подібний захід нещодавно проходив у Луцьку поблизу РЦ "Промінь". Тоді під час фестивалю "Мокрі носики" волонтерам вдалось прилаштувати в родини половину представлених тварин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такий захід у Ковелі проведуть вперше. Повідомляє КовельPost.
Ви маєте унікальну можливість:
- Познайомитися з котиками і собачками нашого міста
- Отримати релакс від вухастиків та зробити спільне селфі
- БЕЗКОШТОВНО ВИБРАТИ СОБІ ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ
- Зробити боді-арт та тату фарбами
- Взяти участь у конкурсі на краще ім’я для домашнього улюбленця
- Поспілкуватися з зоозахисниками та волонтерами
- Взяти під опіку одну з безпритульнух тварин Ковеля
- Приходьте і не пошкодуєте. Заряд позитиву і гарного настрою гарантовано!, - обіцяють організатори заходу.
Благодійна акція триватиме тільки два дні: в п'ятницю, 31 травня, та в неділю, 2 червня, з 14 до 18 години.
Нагадаємо, що подібний захід нещодавно проходив у Луцьку поблизу РЦ "Промінь". Тоді під час фестивалю "Мокрі носики" волонтерам вдалось прилаштувати в родини половину представлених тварин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Гноївки, свині та сміття: що мешканці однієї з вулиць Луцька зберігають на своїх подвір'ях. ФОТО
Сьогодні, 22:42
У місті на Волині проведуть благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
У Луцькому зоопарку вигодовують крихітне їжаченя. ФОТО
Сьогодні, 21:24
Президент Зеленський вперше поїхав на фронт
Сьогодні, 21:09