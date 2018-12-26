У місті на Волині проведуть благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин ВІДЕО





Такий захід у Ковелі проведуть вперше. Повідомляє



Ви маєте унікальну можливість:

- Познайомитися з котиками і собачками нашого міста



- Отримати релакс від вухастиків та зробити спільне селфі



- БЕЗКОШТОВНО ВИБРАТИ СОБІ ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ



- Зробити боді-арт та тату фарбами



- Взяти участь у конкурсі на краще ім’я для домашнього улюбленця



- Поспілкуватися з зоозахисниками та волонтерами



- Взяти під опіку одну з безпритульнух тварин Ковеля



- Приходьте і не пошкодуєте. Заряд позитиву і гарного настрою гарантовано!, - обіцяють організатори заходу.



Благодійна акція триватиме тільки два дні: в п'ятницю, 31 травня, та в неділю, 2 червня, з 14 до 18 години.







Нагадаємо, що подібний захід нещодавно проходив у Луцьку поблизу РЦ "Промінь". Тоді під час

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