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У місті на Волині проведуть благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин ВІДЕО

У місті на Волині проведуть благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин ВІДЕО
Кінотеатр «Прем’єра» та Волонтерське об’єднання «KOVEL ANIMALS» запрошують ковельчан та гостей міста відвідати благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин, який відбудеться у дні прем’єрного показу нової частини улюбленого мультфільму дітей «Секрети домашніх тварин-2».

Такий захід у Ковелі проведуть вперше. Повідомляє КовельPost.

Ви маєте унікальну можливість:
- Познайомитися з котиками і собачками нашого міста

- Отримати релакс від вухастиків та зробити спільне селфі

- БЕЗКОШТОВНО ВИБРАТИ СОБІ ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ

- Зробити боді-арт та тату фарбами

- Взяти участь у конкурсі на краще ім’я для домашнього улюбленця

- Поспілкуватися з зоозахисниками та волонтерами

- Взяти під опіку одну з безпритульнух тварин Ковеля

- Приходьте і не пошкодуєте. Заряд позитиву і гарного настрою гарантовано!, - обіцяють організатори заходу.

Благодійна акція триватиме тільки два дні: в п'ятницю, 31 травня, та в неділю, 2 червня, з 14 до 18 години.



Нагадаємо, що подібний захід нещодавно проходив у Луцьку поблизу РЦ "Промінь". Тоді під час фестивалю "Мокрі носики" волонтерам вдалось прилаштувати в родини половину представлених тварин.

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Теги: Ковель, ярмарок, тварини
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