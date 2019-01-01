Четверо дітей волинського Героя виховує бабуся: небайдужих закликають привітати зі святом 13-річну дівчинку

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 28 травня, 13-й день народження святкує. Вона донька Захисника України, котрий був демобілізований у 2014 році та отримав на фронті кілька поранень. Воїн помер раптово у розташуванні своєї частини в Мукачево, куди був направлений з військового шпиталю після лікування. Ймовірно, причинами смерті стали отримані на фронті травми. До демобілізації чоловіка залишалося близько місяця, однак він не дожив до того моменту. Гостра серцева недостатність та набряк мозку вкоротили Андрієві віку. Сиротами залишилися діти, від яких мати відмовилася ще тоді, коли наймолодшій четвертій дитині – Ані, було 3 місяці.Попри складну ситуацію у сім’ї з чотирма дітьми, яких виховує бабуся, Настуня дивиться на життя оптимістично. Каже, що труднощів та негараздів вона немає. Оскільки Настя найстарша, із чотирьох дітей, то на її тендітні плечики лягає дуже багато обов’язків.Потрібно бабусі у всьому допомогти і на грядках, і в хаті прибрати, і на кухні приготувати страви. А ще їй потрібно слідкувати, щоб хлопці вивчили уроки, охайно одягнулися, вчасно поїли. Іноді ще й меншу сестричку зі школи забрати, або просто погратися з нею. Настя розуміє, що Анічка у них наймолодша тому їй потрібно найбільше тепла та уваги.Хоча у Насті уже такі дорослі обов’язки, та навчається вона лише у 7-му класі. Каже, що немає таких уроків які їй не до вподоби, вчити потрібно всі. Радіє таким предметам, як: українська мова та література, англійська мова, музика. Дуже спортивна дівчинка, попри те, що обожнює співати.Настя відвідує музичну школу, грає на фортепіано, гарно співає.У майбутньому себе бачить співачкою. А для цього Настуня докладає максимум зусиль. Віднедавна вона активна учасниця дитячої студії "Жайворонки" Тетяни Ціхоцької. Їй подобається вчитись новому, подобається , що є можливість себе проявити та макимально розвинути вокальні здібності.Настуня вдячна волонтерам, завдяки яким змогла побувати минулого року за кордоном. Адже їй так подобається відкривати для себе нові країни. Їх свичаї, стиль життя. Із захопленням сприймає все: і архітектуру, і природу, і культуру, і побут інших країн. А ще познайомилася з новими, добрими людьми, мала змогу покуштувати смачні та екзотичні страви.Авторитетними людьми для дівчинки є рідні, близькі та вчителі. Особливо Настя дуже вдячна своїй бабусі Люді, котра постійно турбується про неї, з якою можна поділитися секретами. Бабуся в свою чергу теж дуже любить всіх своїх онуків, вона ніколи не нарікає. Але ж ми розуміємо, що у наш час буває важко забезпечити дітей навіть найнеобхіднішим, а підлітки швидко підростають, і потрібують більші в розмірах речі та взуття.Настя Кравчук – дуже привітна, завжди усміхнена та комунікабельна дівчинка. Вона як і всі підлітки її віку – прагне до спілкування і буде рада новим знайомствам.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-1461-8547 Скиба Наталія Миколаївна).Інформація для благодійників: Кравчук Настя – невдовзі 13 років (28.05.2006). Ківерцівський р-н. Ріст:159; Розмір взуття: 37-38.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.