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На Житомирщині 9-річного хлопчика у полі вкусила гадюка

На Житомирщині 9-річного хлопчика у полі вкусила гадюка
У Житомирській області дитину вкусила гадюка.

Про це повідомили у прес-службі Управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації, - пише ТСН.

"28 травня до реанімаційного відділення Овруцької лікарні внаслідок укусу гадюки госпіталізовано хлопчика, 2009 року народження", - йдеться у повідомленні.

За даними держадміністрації, жертвою плазунів став 9-річний житель с. Левків, гадюка вкусила дитину за ліву нижню кінцівку в полі.

Наразі хлопчик перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний.

Окремо в ОДА зазначили, що від початку цього року на Житомирщині це вже другий випадок укусу людини змією.

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Теги: гадюка, укус
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