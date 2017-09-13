На Житомирщині 9-річного хлопчика у полі вкусила гадюка





Про це повідомили у прес-службі Управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації, - пише



"28 травня до реанімаційного відділення Овруцької лікарні внаслідок укусу гадюки госпіталізовано хлопчика, 2009 року народження", - йдеться у повідомленні.



За даними держадміністрації, жертвою плазунів став 9-річний житель с. Левків, гадюка вкусила дитину за ліву нижню кінцівку в полі.



Наразі хлопчик перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний.



Окремо в ОДА зазначили, що від початку цього року на Житомирщині це вже другий випадок укусу людини змією.

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