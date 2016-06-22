На Вінниччині розквітла унікальна долина жовтих ірисів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Дощі та тепло посприяли цвіту півників болотних, що перебувають на межі зникнення. Долина розташована поблизу села Снітків. Місце кажуть селяни, окрім неймовірної краси вабить туристів своїми легендами. Адже ростуть тут винятково жовті іриси. Навіть коли місцеві намагались підсадити сині чи білі, то вони тут не приживались.



Місцеві говорить, що жовті квіти ростуть як символ печалі і суму за втраченою любов'ю.



Вхід у заповідник безкоштовний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Снітків Вінницької області цвіте унікальна долина ірисів. Площа її 13 гектарів.Про це йдеться в сюжеті ТСН. Дощі та тепло посприяли цвіту півників болотних, що перебувають на межі зникнення. Долина розташована поблизу села Снітків. Місце кажуть селяни, окрім неймовірної краси вабить туристів своїми легендами. Адже ростуть тут винятково жовті іриси. Навіть коли місцеві намагались підсадити сині чи білі, то вони тут не приживались.Місцеві говорить, що жовті квіти ростуть як символ печалі і суму за втраченою любов'ю.Вхід у заповідник безкоштовний.

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