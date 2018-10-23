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В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО

В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО
У селі Сваловичі Любешівського району сфотограіували птаха ремеза, який створює гніздо у формі рукавички.

Світлини з незвичним пернатим опублікував фотограф Максим Рудік.

Він зауважив, що фото створені у травні цього року.

Зауважимо, що Сваловичі - унікальне село в межах Національного парку “Прип’ять-Стохід”. Це незаймана природа в шести кілометрах від білоруського кордону. Ця місцина немов загубилася серед поліського лісу і боліт. А ще село унікальне тим, що зовсім небагатолюдне – всього-на-всього приблизно у 15 дворах досі мешкають люди.

Довідка:

Ре́мез — дрібний птах ряду горобцеподібних. Зустрічається біля водойм; живиться комахами. В Україні гніздовий, перелітний, зрідка зимуючий.

В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО
В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО
В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО
В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО
В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО

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Теги: ремез, фото, птах, Сваловичі, Максим Рудік
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