В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО

У селі Сваловичі Любешівського району сфотограіували птаха ремеза, який створює гніздо у формі рукавички.Світлини з незвичним пернатим опублікував фотографВін зауважив, що фото створені у травні цього року.Зауважимо, що Сваловичі - унікальне село в межах Національного парку “Прип’ять-Стохід”. Це незаймана природа в шести кілометрах від білоруського кордону. Ця місцина немов загубилася серед поліського лісу і боліт. А ще село унікальне тим, що зовсім небагатолюдне – всього-на-всього приблизно у 15 дворах досі мешкають люди.Ре́мез — дрібний птах ряду горобцеподібних. Зустрічається біля водойм; живиться комахами. В Україні гніздовий, перелітний, зрідка зимуючий.