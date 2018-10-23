В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО
Сьогодні, 07:50
У селі Сваловичі Любешівського району сфотограіували птаха ремеза, який створює гніздо у формі рукавички.
Світлини з незвичним пернатим опублікував фотограф Максим Рудік.
Він зауважив, що фото створені у травні цього року.
Зауважимо, що Сваловичі - унікальне село в межах Національного парку “Прип’ять-Стохід”. Це незаймана природа в шести кілометрах від білоруського кордону. Ця місцина немов загубилася серед поліського лісу і боліт. А ще село унікальне тим, що зовсім небагатолюдне – всього-на-всього приблизно у 15 дворах досі мешкають люди.
Довідка:
Ре́мез — дрібний птах ряду горобцеподібних. Зустрічається біля водойм; живиться комахами. В Україні гніздовий, перелітний, зрідка зимуючий.
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Світлини з незвичним пернатим опублікував фотограф Максим Рудік.
Він зауважив, що фото створені у травні цього року.
Зауважимо, що Сваловичі - унікальне село в межах Національного парку “Прип’ять-Стохід”. Це незаймана природа в шести кілометрах від білоруського кордону. Ця місцина немов загубилася серед поліського лісу і боліт. А ще село унікальне тим, що зовсім небагатолюдне – всього-на-всього приблизно у 15 дворах досі мешкають люди.
Довідка:
Ре́мез — дрібний птах ряду горобцеподібних. Зустрічається біля водойм; живиться комахами. В Україні гніздовий, перелітний, зрідка зимуючий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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