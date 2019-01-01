Вдячність за врятоване життя: пацієнт подарував лікарні на Волині скульптуру за півмільйона





Про це повідомляє видання



Як повідомив головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук, цю конструкцію, вартістю понад 500 тисяч гривень, лікарні подарував один із пацієнтів за врятоване життя. Її виготовили львівські майстри.



Більше інформації про монумент ковельчани зможуть отримати під час офіційного відкриття у понеділок, 3 червня. Цього ж дня в Ковельському МТМО відбудеться ще одна важлива подія - відкриття нового операційного блоку, реанімації та відділення, де встановили новий унікальний магнітно-резонансний томограф.



Варто зауважити, що попередню скульптуру - матері з дитям, яка багато років знаходилась на території ЦРЛ, перед початком робіт з реконструкції перенесли до Ковельського пологового будинку, де вона й залишиться.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Центральної районної лікарні Ковельського МТМО на вулиці Олени Пчілки з'явилася нова декоративна скульптура, яку встановили навпроти головного входу в приміщення.Про це повідомляє видання КовельPost Як повідомив головний лікар Ковельського МТМО, цю конструкцію, вартістю понад 500 тисяч гривень, лікарні подарував один із пацієнтів за врятоване життя. Її виготовили львівські майстри.Більше інформації про монумент ковельчани зможуть отримати під час офіційного відкриття у понеділок, 3 червня. Цього ж дня в Ковельському МТМО відбудеться ще одна важлива подія - відкриття нового операційного блоку, реанімації та відділення, де встановили новий унікальний магнітно-резонансний томограф.Варто зауважити, що попередню скульптуру - матері з дитям, яка багато років знаходилась на території ЦРЛ, перед початком робіт з реконструкції перенесли до Ковельського пологового будинку, де вона й залишиться.

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