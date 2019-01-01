Куди піти на вихідні у Луцьку: 31 травня – 2 червня





Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 31 травня



Подія: «Тільки Хіти.Танці»



Тип заходу: Танці



Місце: Пивний клуб «Оболонь»



Що обіцяють: П'ятниця – чудовий вихідний вечір цього тижня.. Бажання розвіятись, поспілкуватись або й відірватись із друзями чи познайомитись із кимось.. Танці – хороша атмосфера. І "Тільки хіти" саме цього вечора: лише найвідоміші пісні всіх часів і народів та різних музичних напрямків.







Подія: Виставка Олени Журавель



Тип заходу: Виставка



Місце: Арт-простір «Коридор» (просп. Президента Грушевського, 2)



Що обіцяють: Тема весни була улюбленою у багатьох митців. Вона залишається жити на полотнах. Навіть тоді, коли весна закінчується.



За допомогою техніки акварелі, та інших технічних засобів донести неперевершену красу весни, що приходить один раз в рік і не залишає байдужим нікого від емоційного вибуху кольору до неперевершеної атмосфери сонячних відтінків.



Все це об’єднує однією темою – життя, краси, пробудження, пошук особистого я в роботі, що окриляє та дає натхнення рухатись далі. Працює в техніці акварелі, акрилу, олійного живопису, графіки. Учасниця міжнародних та Всеукраїнських виставок. Роботи знаходяться в приватних колекціях України та за кордоном.







Подія:Попелюшка



Тип заходу: Вистава



Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок



Що обіцяють: Героїня вистави - добра і працьовита дівчинка. Вона рано залишилася без мами. Сирітка терпить і прощає кпини мачухи та сестер і мріє про те, щоб хоч один раз побувати на королівському балу, де все так гарно і добре. Хресна допомагає здійснитися бажанням дівчинки, але є одна умова...

Ви здогадалися, хто ця дівчинка? Звичайно ж, Попелюшка. І ваша улюблена казка про Попелюшку - це чарівні перетворення, загублений кришталевий черевичок і ...справедливість, яка обов'язково переможе.



(з 3-х років, тривалість 65 хв., з антрактом)







Субота, 1 червня



Подія: Ретро танці



Тип заходу: Танці



Місце: Пивний клуб «Оболонь»



Що обіцяють: Гарна і добра музика середини минулого століття як мінімум викликає цікавість. Жваві Beatles, гарячий Ray Charles, романтичний Joe Dassin, нашумівша Merilyn Monroe та багато інших класних музикантів тієї пори припадуть до душі як музичним гурманам, так і просто любителям смачно погарцювати. Запрошують на цікаву та хорошу підбірку ретро-хітів!







Подія: «Аеросфера»



Тип заходу: Фестиваль повітряних куль



Місце: Іподром



Що обіцяють: У Луцьку 1 і 2 червня відбудеться фестиваль повітряних куль «Аеросфера».

У програмі фестивалю: виступи запрошених спікерів, демонстраційні шоу, фотозони, фудкорт, музична сцена, атракціон, польоти на повітряних кулях.







Подія: «OUTCRY». Rock



Тип заходу: Концерт



Місце: Пивний клуб «Оболонь»



Що обіцяють: І знову в Кораблику справжній рокешник! Гарні новини для фанів легендарного луцького гурту "Ауткрай". На чолі з Oleg Dmytruk банда знову візьметься за ту справу, яка і їм, і відвідувачам приносить масу задоволення. Багато нових каверів у репертуарі та найкращі версії світових хітів наживо у Кораблику в неділю, 2 червня.



Вхід, до речі, вільний. Що є ще додатковим приводом для того, щоб пригадати, наскільки крутим бендом був Outcry. Або ж навіть вперше ознайомитись із тим, що роблять ці хлопці.







Подія: Свято морозива від компанії «Рудь»



Тип заходу: Фестиваль



Місце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Л. Українки



Початок: 12:00



Що обіцяють: Вже 15 років поспіль проводить цей захід організовують по всій Україні. Організатори гарантують, що настрій буде 100 % святковим! На заході буде діяти оновлений парк розваг: творчі воркшопи, цікаві атракціони, зони командного відпочинку.

Відвідувачам запропонований простий формат участі в атракціонах: при купівлі 1 будь-якого морозива - 1 квиток на атракціон. Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!



Організатори пропонують з головою поринути у світ нестримних веселощів та запальних розваг і гарантують, що настрій буде 100 % святковим!



Купи одне морозиво - отримай один квиток на атракціон - використай свою можливість виграти класний подарунок! Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!







Подія: Музика, що славить Бога



Тип заходу: Концерт



Місце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6)



Початок: 16:00



Що обіцяють: Концерти духовної музики у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла в Луцьку давно стали доброю мистецькою традицією й мають неабияку популярність серед лучан та гостей міста. 2 червня (в неділю) ‒ нова зустріч. Цього разу з відомими митцями з Києва ‒ органісткою, композиторкою, лауреаткою регіональних вокально-педагогічних конкурсів імені І. Козловського і К. Стеценка, Світланою Островою, співачкою, лауреаткою міжнародних конкурсів Тетяною Мержановою (сопрано) та віолончелісткою Тетяною Павчинською.



У програмі прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Крістіана Баха, Астора Пʼяццоли, Артемія Веделя, Дмитра Бортнянського, Михайла Шуха, Світлани Острової, Ебергарда Венцеля, Жана Франсуа Дандріє, Алессандро Скарлатті, грузинські та грецькі наспіви, старовинна польська органна музика.







Подія: Чарівна лампа Аладдіна



Тип заходу: Вистава



Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка



Початок: 12:00



Що обіцяють: Схід — справа тонка, а тим паче, коли мова йде про кохання на Сході. На глядачів чекає захоплююча історія бідного, але чесного хлопця Аладдіна. Закохавшись з першого погляду у східну принцесу, він здатний подолати всі перепони на своєму шляху заради її серця та взаємності. Однак доля приготувала йому багато сюрпризів, а почасти і випробувань. А перебороти усі негаразди допоможе головному герою та сама чарівна лампа та її незвичайний мешканець. Вистава вразить вас своєю яскравість, східним колоритом та музичністю.







Подія:«ГУСЕНЯ»



Тип заходу: Вистава



Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок



Початок: 12:00



Що обіцяють: Унікальна вистава-гра для малят та їх батьків. Уявіть, що ви опинилися у дитячій спальні у піжамі. Чи зможете ви спокійно заснути, коли навколо стільки дивацтв: кожна подушка може перетворитися на озеро, ліс, та навіть на Лисицю, Їжачка та непосидче Гусеня на ім’я Тимофій. Як заснути, коли пригоди тільки починаються.







Подія: «Любов до скону»



Тип заходу: Вистава



Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка



Початок: 18:00



Що обіцяють: Комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+

Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї «Не П'ята, а Дев'ята...»



Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра. Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову.







31 травня – 2 червня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Секрети домашніх тварин 2»



Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний



Місце: «Premier City»



Початок: 10:10; 10:20; 12:00; 13:40; 14:40; 15:20; 16:20; 17:00; 18:40; 20:20



Про що фільм: Чому людина так довго спить вранці? Чим смачно пахне? Дай мені, дай, дай, дай! Як змусити людину чесати за вушком весь день? Ой, що це? Ааай, знову мій хвіст! Де взяти ще смачненького? О, м'ячик-м'ячик-м'ячик!

Дізнайтеся, що дійсно турбує ваших тварин.







Фільм: «Ґодзілла ІІ: Король монстрів»



Жанр: Фантастика, бойовик, пригоди



Місце: «Premier City»



Початок: 11:30; 14:10; 16:45; 18:00; 19:20; 20:35; 23:10



Про що фільм: Історія розповідає про героїчні зусилля криптозоологічного агентства «Монарх» щодо стримування гігантських монстрів. Цього разу проти могутнього Годзілли виступають Мотра, Родан і ультимативний кайдзю - трьохголовий монстр Кінг Гідора. Коли ці стародавні суперхижаки, які з часом перетворилися в напівзабуті міфи, повстають знову, щоб зійтися в сутичці, людству залишається відійти в сторону і постаратися не загинути.







Фільм: «Best erotic shorts 2019»



Жанр: Короткометражки, еротика



Місце: «Premier City»



Початок: 22:30



Про що фільм: Відкиньте всі упередження, скромність і страх. Відкрийтеся для емоцій, почуттів, задоволення. Пристрасть, мурашки по тілу та тисячі феєрверків. Чи готові?





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму, як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: П'ятниця – чудовий вихідний вечір цього тижня.. Бажання розвіятись, поспілкуватись або й відірватись із друзями чи познайомитись із кимось.. Танці – хороша атмосфера. І "Тільки хіти" саме цього вечора: лише найвідоміші пісні всіх часів і народів та різних музичних напрямків.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Арт-простір «Коридор» (просп. Президента Грушевського, 2)Що обіцяють: Тема весни була улюбленою у багатьох митців. Вона залишається жити на полотнах. Навіть тоді, коли весна закінчується.За допомогою техніки акварелі, та інших технічних засобів донести неперевершену красу весни, що приходить один раз в рік і не залишає байдужим нікого від емоційного вибуху кольору до неперевершеної атмосфери сонячних відтінків.Все це об’єднує однією темою – життя, краси, пробудження, пошук особистого я в роботі, що окриляє та дає натхнення рухатись далі. Працює в техніці акварелі, акрилу, олійного живопису, графіки. Учасниця міжнародних та Всеукраїнських виставок. Роботи знаходяться в приватних колекціях України та за кордоном.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокЩо обіцяють: Героїня вистави - добра і працьовита дівчинка. Вона рано залишилася без мами. Сирітка терпить і прощає кпини мачухи та сестер і мріє про те, щоб хоч один раз побувати на королівському балу, де все так гарно і добре. Хресна допомагає здійснитися бажанням дівчинки, але є одна умова...Ви здогадалися, хто ця дівчинка? Звичайно ж, Попелюшка. І ваша улюблена казка про Попелюшку - це чарівні перетворення, загублений кришталевий черевичок і ...справедливість, яка обов'язково переможе.(з 3-х років, тривалість 65 хв., з антрактом)Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Гарна і добра музика середини минулого століття як мінімум викликає цікавість. Жваві Beatles, гарячий Ray Charles, романтичний Joe Dassin, нашумівша Merilyn Monroe та багато інших класних музикантів тієї пори припадуть до душі як музичним гурманам, так і просто любителям смачно погарцювати. Запрошують на цікаву та хорошу підбірку ретро-хітів!Подія:Тип заходу: Фестиваль повітряних кульМісце: ІподромЩо обіцяють: У Луцьку 1 і 2 червня відбудеться фестиваль повітряних куль «Аеросфера».У програмі фестивалю: виступи запрошених спікерів, демонстраційні шоу, фотозони, фудкорт, музична сцена, атракціон, польоти на повітряних кулях.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову в Кораблику справжній рокешник! Гарні новини для фанів легендарного луцького гурту "Ауткрай". На чолі з Oleg Dmytruk банда знову візьметься за ту справу, яка і їм, і відвідувачам приносить масу задоволення. Багато нових каверів у репертуарі та найкращі версії світових хітів наживо у Кораблику в неділю, 2 червня.Вхід, до речі, вільний. Що є ще додатковим приводом для того, щоб пригадати, наскільки крутим бендом був Outcry. Або ж навіть вперше ознайомитись із тим, що роблять ці хлопці.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Л. УкраїнкиПочаток: 12:00Що обіцяють: Вже 15 років поспіль проводить цей захід організовують по всій Україні. Організатори гарантують, що настрій буде 100 % святковим! На заході буде діяти оновлений парк розваг: творчі воркшопи, цікаві атракціони, зони командного відпочинку.Відвідувачам запропонований простий формат участі в атракціонах: при купівлі 1 будь-якого морозива - 1 квиток на атракціон. Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!Організатори пропонують з головою поринути у світ нестримних веселощів та запальних розваг і гарантують, що настрій буде 100 % святковим!Купи одне морозиво - отримай один квиток на атракціон - використай свою можливість виграти класний подарунок! Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6)Початок: 16:00Що обіцяють: Концерти духовної музики у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла в Луцьку давно стали доброю мистецькою традицією й мають неабияку популярність серед лучан та гостей міста. 2 червня (в неділю) ‒ нова зустріч. Цього разу з відомими митцями з Києва ‒ органісткою, композиторкою, лауреаткою регіональних вокально-педагогічних конкурсів імені І. Козловського і К. Стеценка,, співачкою, лауреаткою міжнародних конкурсів(сопрано) та віолончелісткоюУ програмі прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Крістіана Баха, Астора Пʼяццоли, Артемія Веделя, Дмитра Бортнянського, Михайла Шуха, Світлани Острової, Ебергарда Венцеля, Жана Франсуа Дандріє, Алессандро Скарлатті, грузинські та грецькі наспіви, старовинна польська органна музика.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Схід — справа тонка, а тим паче, коли мова йде про кохання на Сході. На глядачів чекає захоплююча історія бідного, але чесного хлопця Аладдіна. Закохавшись з першого погляду у східну принцесу, він здатний подолати всі перепони на своєму шляху заради її серця та взаємності. Однак доля приготувала йому багато сюрпризів, а почасти і випробувань. А перебороти усі негаразди допоможе головному герою та сама чарівна лампа та її незвичайний мешканець. Вистава вразить вас своєю яскравість, східним колоритом та музичністю.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Унікальна вистава-гра для малят та їх батьків. Уявіть, що ви опинилися у дитячій спальні у піжамі. Чи зможете ви спокійно заснути, коли навколо стільки дивацтв: кожна подушка може перетворитися на озеро, ліс, та навіть на Лисицю, Їжачка та непосидче Гусеня на ім’я Тимофій. Як заснути, коли пригоди тільки починаються.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї «Не П'ята, а Дев'ята...»Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра. Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову.Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 10:20; 12:00; 13:40; 14:40; 15:20; 16:20; 17:00; 18:40; 20:20Про що фільм: Чому людина так довго спить вранці? Чим смачно пахне? Дай мені, дай, дай, дай! Як змусити людину чесати за вушком весь день? Ой, що це? Ааай, знову мій хвіст! Де взяти ще смачненького? О, м'ячик-м'ячик-м'ячик!Дізнайтеся, що дійсно турбує ваших тварин.Фільм:Жанр: Фантастика, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 11:30; 14:10; 16:45; 18:00; 19:20; 20:35; 23:10Про що фільм: Історія розповідає про героїчні зусилля криптозоологічного агентства «Монарх» щодо стримування гігантських монстрів. Цього разу проти могутнього Годзілли виступають Мотра, Родан і ультимативний кайдзю - трьохголовий монстр Кінг Гідора. Коли ці стародавні суперхижаки, які з часом перетворилися в напівзабуті міфи, повстають знову, щоб зійтися в сутичці, людству залишається відійти в сторону і постаратися не загинути.Фільм:Жанр: Короткометражки, еротикаМісце: «Premier City»Початок: 22:30Про що фільм: Відкиньте всі упередження, скромність і страх. Відкрийтеся для емоцій, почуттів, задоволення. Пристрасть, мурашки по тілу та тисячі феєрверків. Чи готові?

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