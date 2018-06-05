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Грози і заморозки: синоптики розповіли, якою буде погода у червні

Грози і заморозки: синоптики розповіли, якою буде погода у червні
У червні в Україні буде спостерігатися грозова діяльність, град, шквали, сильні дощі та зливи, в окремих областях – смерчі.

Таку кліматичну характеристику (дані, засновані на багаторічних спостереженнях) дали синоптики Укргідрометцентру, - пише Обозреватель.

Відзначається, що середня місячна температура повітря може коливатися у діапазоні 16-21°, у гірських районах 9-15°.

"Абсолютний максимум температури становить 32-39°, у гірських районах 21-33°; абсолютний мінімум – 0-7° тепла, в горах і в окремих районах північних, східних, Рівненської та Дніпропетровської областей 1-3° морозу, на високогір'ї Карпат до 5° морозу", – йдеться в повідомленні.

У той же час, що стосується саме червня 2019 року, то середня місячна температура передбачається 18-22°, в гірських районах 14-16°, що на 1-2° вища від середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, що в більшості західних областей менше норми, на решті території в межах середніх багаторічних значень.

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Теги: погода, червень, прогноз
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