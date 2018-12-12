Між двома селами на Волині відремонтують дорогу





Про це на своїй сторінці у Андрій Линдюк.



"Три роки тому остаточно вирішив, що потрібно зробити все, щоб сполучити асфальтовою дорогою села Старосілля і Годомичі Маневицького району. Розумів, що це не дешева справа, тим паче в районі є чимало поганих доріг.



Спершу замінили асфальт у селі Старосілля, для чого залучили кошти районного і обласного бюджету, а сьогодні Волинською ОДА оголошено тендер на продовження ремонту цієї дороги в сторону Годомич (9,97 млн грн на 2,5 км дороги).



І це не міфічний проект, а реальні кошти за рахунок Державного дорожного фонду, який вже працює другий рік. Приємно, що пропозицію Маневицької РДА враховано при формуванні переліку ремонту доріг!", - йдеться в дописі.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі на Маневиччині, між селами Старосілля та Годомичі, відремонтують дорогу.Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Маневицької райдержадміністрації"Три роки тому остаточно вирішив, що потрібно зробити все, щоб сполучити асфальтовою дорогою села Старосілля і Годомичі Маневицького району. Розумів, що це не дешева справа, тим паче в районі є чимало поганих доріг.Спершу замінили асфальт у селі Старосілля, для чого залучили кошти районного і обласного бюджету, а сьогодні Волинською ОДА оголошено тендер на продовження ремонту цієї дороги в сторону Годомич (9,97 млн грн на 2,5 км дороги).І це не міфічний проект, а реальні кошти за рахунок Державного дорожного фонду, який вже працює другий рік. Приємно, що пропозицію Маневицької РДА враховано при формуванні переліку ремонту доріг!", - йдеться в дописі.

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