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Між двома селами на Волині відремонтують дорогу

Між двома селами на Волині відремонтують дорогу
Невдовзі на Маневиччині, між селами Старосілля та Годомичі, відремонтують дорогу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

"Три роки тому остаточно вирішив, що потрібно зробити все, щоб сполучити асфальтовою дорогою села Старосілля і Годомичі Маневицького району. Розумів, що це не дешева справа, тим паче в районі є чимало поганих доріг.

Спершу замінили асфальт у селі Старосілля, для чого залучили кошти районного і обласного бюджету, а сьогодні Волинською ОДА оголошено тендер на продовження ремонту цієї дороги в сторону Годомич (9,97 млн грн на 2,5 км дороги).

І це не міфічний проект, а реальні кошти за рахунок Державного дорожного фонду, який вже працює другий рік. Приємно, що пропозицію Маневицької РДА враховано при формуванні переліку ремонту доріг!", - йдеться в дописі.

Зображення ілюстративне

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Теги: дорога, ремонт, асфальт, тендер, Старосілля, Годомичі
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