У Луцьку під час повідомлення про замінування батьки залишили дітей

Волинські поліцейські кажуть, що в більшості люди не розуміють, чому потрібно евакуйовуватися під час повідомлень про замінування і навіть перешкоджають спеціалістам.Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.Начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській областіповідомив, що, зокрема, під час повідомлення про замінування на відкритій місцевості безпечні відстані – 100 метрів, якщо є перешкоди – 50 метрів. Тож людей просять дотримуватися цих відстаней.Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській областіповідомив, що під час евакуації, зокрема, після повідомлень про замінування поліцейські стикаються з повним нерозумінням громадянами ситуації, тож людей просять беззаперечно дотримуватися рекомендацій спеціалістів.«Був випадок, коли залишили двох дітей без телефонів, без записаних номерів мобільних, а батьки пішли в розважальний заклад. Нам допомагали журналісти, які були на місці, вирішити ситуацію», – зауважив він.Під час евакуації громадянам радять брати з собою одяг за сезоном, документи.