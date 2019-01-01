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У Луцьку під час повідомлення про замінування батьки залишили дітей

У Луцьку під час повідомлення про замінування батьки залишили дітей
Волинські поліцейські кажуть, що в більшості люди не розуміють, чому потрібно евакуйовуватися під час повідомлень про замінування і навіть перешкоджають спеціалістам.

Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.

Начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області Ігор Заболотний повідомив, що, зокрема, під час повідомлення про замінування на відкритій місцевості безпечні відстані – 100 метрів, якщо є перешкоди – 50 метрів. Тож людей просять дотримуватися цих відстаней.

Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко повідомив, що під час евакуації, зокрема, після повідомлень про замінування поліцейські стикаються з повним нерозумінням громадянами ситуації, тож людей просять беззаперечно дотримуватися рекомендацій спеціалістів.

«Був випадок, коли залишили двох дітей без телефонів, без записаних номерів мобільних, а батьки пішли в розважальний заклад. Нам допомагали журналісти, які були на місці, вирішити ситуацію», – зауважив він.

Під час евакуації громадянам радять брати з собою одяг за сезоном, документи.

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Теги: замінування, Луцьк, поліція, брифінг
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