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Підозрюваному у вбивстві 5-річної дитини поліцейському обрали запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві 5-річної дитини поліцейському обрали запобіжний захід
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб одному, - повідомляє УНН.

4 червня почалося засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті.

Нгадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм оголосили про підозру.

3 червня у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирило, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.

Поліцейським, які застрелили дитину, загрожує довічне позбавлення волі.


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Теги: вбивство, дитина
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