Підозрюваному у вбивстві 5-річної дитини поліцейському обрали запобіжний захід
Сьогодні, 11:20
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб одному, - повідомляє УНН.
4 червня почалося засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті.
Нгадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм оголосили про підозру.
3 червня у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирило, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.
Поліцейським, які застрелили дитину, загрожує довічне позбавлення волі.
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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб одному, - повідомляє УНН.
4 червня почалося засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті.
Нгадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм оголосили про підозру.
3 червня у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирило, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.
Поліцейським, які застрелили дитину, загрожує довічне позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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