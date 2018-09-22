Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські
Сьогодні, 12:52
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції України Сергій Князєв зустрілися з родиною загиблого п’ятирічного Кирила Тлявова – мамою Тетяною Олексіївною та бабусею Олександрою Миколаївною.
Сім’я загиблого попросила про психологічну допомогу для старшого брата Кирила, адже відомо, що хлопчик отримав поранення в голову в нього на очах,– про це повідомляє «Київ оперативний».
Аваков і Князєв обіцяли направити психологів, які спеціалізуються на роботі з тими, хто пережив втрату близьких.
«Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання», – підкреслив Арсен Аваков.
Глава НПУ Сергій Князєв повідомив, що співробітниками управління НПУ в Київській області прийнято рішення перерахувати сім’ї загиблого свій одноденний заробіток.
Нагадаємо, що 31 травня на Київщині 5-річному хлопчику поцілили в голову, згодом стало відомо, що фатальний постріл здійснили п'яні поліцейські, які таким чином після роботи розважалися.
За декілька днів потому, 3 червня, хлопчик помер у лікарні. Під вечір під будівлею МВС вимагали відставки міністра Арсена Авакова. Наразі на сайті президента збирають підписи під петицією за відставку глави МВС.
Вчора, 4 червня, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві, спочатку поліцейському Івану Приходьку, а потім поліцейському Володимиру Петровцю. Їх заарештували на 60 днів без права внесення застави.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Безкарність вбиває»: лучани влаштували мітинг біля управління поліції через смерть 5-річного хлопчика.
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Сім’я загиблого попросила про психологічну допомогу для старшого брата Кирила, адже відомо, що хлопчик отримав поранення в голову в нього на очах,– про це повідомляє «Київ оперативний».
Аваков і Князєв обіцяли направити психологів, які спеціалізуються на роботі з тими, хто пережив втрату близьких.
«Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання», – підкреслив Арсен Аваков.
Глава НПУ Сергій Князєв повідомив, що співробітниками управління НПУ в Київській області прийнято рішення перерахувати сім’ї загиблого свій одноденний заробіток.
Нагадаємо, що 31 травня на Київщині 5-річному хлопчику поцілили в голову, згодом стало відомо, що фатальний постріл здійснили п'яні поліцейські, які таким чином після роботи розважалися.
За декілька днів потому, 3 червня, хлопчик помер у лікарні. Під вечір під будівлею МВС вимагали відставки міністра Арсена Авакова. Наразі на сайті президента збирають підписи під петицією за відставку глави МВС.
Вчора, 4 червня, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві, спочатку поліцейському Івану Приходьку, а потім поліцейському Володимиру Петровцю. Їх заарештували на 60 днів без права внесення застави.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Безкарність вбиває»: лучани влаштували мітинг біля управління поліції через смерть 5-річного хлопчика.
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