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Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські

Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції України Сергій Князєв зустрілися з родиною загиблого п’ятирічного Кирила Тлявова – мамою Тетяною Олексіївною та бабусею Олександрою Миколаївною.

Сім’я загиблого попросила про психологічну допомогу для старшого брата Кирила, адже відомо, що хлопчик отримав поранення в голову в нього на очах,– про це повідомляє «Київ оперативний».

Аваков і Князєв обіцяли направити психологів, які спеціалізуються на роботі з тими, хто пережив втрату близьких.

«Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання», – підкреслив Арсен Аваков.

Глава НПУ Сергій Князєв повідомив, що співробітниками управління НПУ в Київській області прийнято рішення перерахувати сім’ї загиблого свій одноденний заробіток.

Нагадаємо, що 31 травня на Київщині 5-річному хлопчику поцілили в голову, згодом стало відомо, що фатальний постріл здійснили п'яні поліцейські, які таким чином після роботи розважалися.

За декілька днів потому, 3 червня, хлопчик помер у лікарні. Під вечір під будівлею МВС вимагали відставки міністра Арсена Авакова. Наразі на сайті президента збирають підписи під петицією за відставку глави МВС.

Вчора, 4 червня, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві, спочатку поліцейському Івану Приходьку, а потім поліцейському Володимиру Петровцю. Їх заарештували на 60 днів без права внесення застави.

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Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські
Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські
Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські

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Теги: смерть, Кирило, поліція, кримінал, Київщина, Аваков, Князєв, розслідування
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