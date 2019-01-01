Якою буде погода у найближчі вихідні

На вихідні на значній території України знову прогнозують дощі.Прогнозом погоди на 8-9 червня поділилася у соцмережах синоптик Наталка Діденко."8-9 червня у західних областях України, на Вінниччині, Житомирщині, Кропивниччині, Черкащині, місцями на Одещині, Миколаївщині та в суботу ще й на Харківщині - короткочасні грозові дощі. При грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквали та подекуди град. Решта території, яка не увійшла в цей список - суха повітряна маса - більшість Сходу, Півдні та подекуди Центр", — йдеться у дописі.Щодо температури повітря синоптик зазначає, що буде спекотно: у денні години стовпчики термометрів досягнуть +26+32 градусів, на Півдні та Сході місцями до +32+34 градусів.Також Діденко зауважила, що «на наступному тижні спека розкрутиться ще більше».