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Якою буде погода у найближчі вихідні

Якою буде погода у найближчі вихідні
На вихідні на значній території України знову прогнозують дощі.

Прогнозом погоди на 8-9 червня поділилася у соцмережах синоптик Наталка Діденко.

"8-9 червня у західних областях України, на Вінниччині, Житомирщині, Кропивниччині, Черкащині, місцями на Одещині, Миколаївщині та в суботу ще й на Харківщині - короткочасні грозові дощі. При грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквали та подекуди град. Решта території, яка не увійшла в цей список - суха повітряна маса - більшість Сходу, Півдні та подекуди Центр", — йдеться у дописі.

Щодо температури повітря синоптик зазначає, що буде спекотно: у денні години стовпчики термометрів досягнуть +26+32 градусів, на Півдні та Сході місцями до +32+34 градусів.

Також Діденко зауважила, що «на наступному тижні спека розкрутиться ще більше».

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Теги: вихідні, погода, Наталка Діденко
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