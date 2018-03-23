«Не можна, щоб нардеп від Луцька і місцева влада були з однієї партії», – Тарас Шкітер. ВІДЕО
Сьогодні, 22:10
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент» та продюсер суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» Тарас Шкітер розповів про свій шлях до медіа-бізнесу, спільну роботу з Андрієм Покровським та громадсько-політичну діяльність.
Медійник дав відверте інтерв’ю у програмі «Актуально» на 12 Каналі, - пише ІА "Конкурент".
Тарас Шкітер у розмові з ведучою Луїзою Киримовою поділився, що залишив фах лікаря заради роботи у журналістиці. А говорячи про політика та бізнесмена Андрія Покровського, зауважив, що з ним його поєднують спільні погляди на життя та розвиток міста і заснований ними Громадянський Рух «СВІДОМІ», який став платформою для поширення цих бачень серед свідомих містян.
Шкітер розказав, як журналістика впливає на його громадську діяльність.
«Журналістика є інструментом, за рахунок якого я реалізовуюся як громадський діяч», – сказав Тарас, наголосивши, що висвітлюючи важливі для суспільства проблеми, можливо впливати на нього, змінюючи на краще. А свою роботу в цій сфері називає великою відповідальністю.
Окрім того Тарас Шкітер пояснив, з чим пов’язана його часта поява на центральних українських телеканалах як політичного експерта. Лучанин запевнив, що до Києва переїжджати найближчим часом не планує, адже свої основні проекти реалізовує у рідному місті.
Зокрема співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» розповів про ідею створення громадської організації, а її саму назвав своїм громадським обов’язком. «Це люди, які хочуть розвивати це місто», – так описує «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер.
Не оминули увагою і прийдешні парламентські вибори. На думку медійника, це надзвичайно важлива подія для лучан, адже від міста буде обраний один народний депутат до парламенту, який буде представляти інтереси мешканців. А це, зважаючи на відсутність мера у Луцьку уже понад два роки, критично важливо.
Наприкінці Тарас Шкітер поділився, що неодноразово отримував пропозиції співпраці від різних політичних сил. Такі питання він називає дуже відповідальними і переконує, що не приймає швидких рішень, а якщо зважиться на такий крок, то обов’язково про це заявить.
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Медійник дав відверте інтерв’ю у програмі «Актуально» на 12 Каналі, - пише ІА "Конкурент".
Тарас Шкітер у розмові з ведучою Луїзою Киримовою поділився, що залишив фах лікаря заради роботи у журналістиці. А говорячи про політика та бізнесмена Андрія Покровського, зауважив, що з ним його поєднують спільні погляди на життя та розвиток міста і заснований ними Громадянський Рух «СВІДОМІ», який став платформою для поширення цих бачень серед свідомих містян.
Шкітер розказав, як журналістика впливає на його громадську діяльність.
«Журналістика є інструментом, за рахунок якого я реалізовуюся як громадський діяч», – сказав Тарас, наголосивши, що висвітлюючи важливі для суспільства проблеми, можливо впливати на нього, змінюючи на краще. А свою роботу в цій сфері називає великою відповідальністю.
Окрім того Тарас Шкітер пояснив, з чим пов’язана його часта поява на центральних українських телеканалах як політичного експерта. Лучанин запевнив, що до Києва переїжджати найближчим часом не планує, адже свої основні проекти реалізовує у рідному місті.
Зокрема співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» розповів про ідею створення громадської організації, а її саму назвав своїм громадським обов’язком. «Це люди, які хочуть розвивати це місто», – так описує «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер.
Не оминули увагою і прийдешні парламентські вибори. На думку медійника, це надзвичайно важлива подія для лучан, адже від міста буде обраний один народний депутат до парламенту, який буде представляти інтереси мешканців. А це, зважаючи на відсутність мера у Луцьку уже понад два роки, критично важливо.
Наприкінці Тарас Шкітер поділився, що неодноразово отримував пропозиції співпраці від різних політичних сил. Такі питання він називає дуже відповідальними і переконує, що не приймає швидких рішень, а якщо зважиться на такий крок, то обов’язково про це заявить.
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