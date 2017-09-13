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На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка

На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка
На Волині медики швидкої допомоги рятували людину, яку вкусила гадюка.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Так, виїзди медиків були:

7 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
3 – з приводу падіння з висоти;
1 – з приводу укус гадюки;
1 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: гадюка, укус
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