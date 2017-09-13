На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



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Так, виїзди медиків були:



7 – з приводу гострого коронарного синдрому;

3 – з приводу ДТП;

3 – з приводу падіння з висоти;

1 – з приводу укус гадюки;

1 – з приводу кримінальний травматизм.

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