На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка
Сьогодні, 09:35
На Волині медики швидкої допомоги рятували людину, яку вкусила гадюка.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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Так, виїзди медиків були:
7 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
3 – з приводу падіння з висоти;
1 – з приводу укус гадюки;
1 – з приводу кримінальний травматизм.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чоловік з Волині, якого вкусила змія, у кишені приніс її сусідці. ВІДЕО
Так, виїзди медиків були:
7 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
3 – з приводу падіння з висоти;
1 – з приводу укус гадюки;
1 – з приводу кримінальний травматизм.
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