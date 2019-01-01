вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО

Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО
З наступного року українців чекають чергові тарифні сюрпризи. Вартість енергоресурсів визначатиме не держава, а вільний ринок. Це стосується і електроенергії, і газу.

Про це йдеться в сюжеті Фактів Тиждень.

В теорії обидві реформи обіцяли конкуренцію, вільний вибір і нижчі ціни. Проте через всюдисущі монополії може статися навпаки. Фахівці вже прогнозують зростання тарифів на електрику.

Яка ж вона – справжня ринкова ціна на газ українці зможуть дізнатися вже з 1 січня. Саме тоді в Україні має запрацювати роздрібний ринок газу. І саме він, а не держава, регулюватиме вартість блакитного палива для побутових споживачів, орієнтуючись на світову кон’юнктуру. Міжнародний досвід показує: конкуренція знижує ціни, та в Україні для початку слід створити саму конкуренцію. Інакше ризикуємо наштовхнутися на чергове підвищення тарифів.

Аби не допустити здорожчання газу, фахівці закликають спочатку демонополізувати ринок постачання палива. Тоді українці зможуть самостійно вибирати, в кого їм купувати ресурс. Якщо не сподобається один постачальник – підуть до іншого. Саме так ринок працює в Європі. В Україні натомість – все, як і раніше, в руках газзбутів.

Конкуренцію газзбутам намагається скласти хіба державний Нафтогаз. Нині його філія продає людям паливо у Кіровоградській області, хотіли спробувати і в інших регіонах, та приватні компанії не хочуть мати конкурента. Саме тому, як припускають фахівці, й вигадали так звані температурні коефіцієнти, за рахунок яких споживачам формують сумнівні борги й відмовляють у зміні постачальника. Таким чином людям фактично нав’язують свої послуги.

Інакше альтернативних постачальників ресурсу просто не буде, конкуренції і як наслідок нижчих цін – також. Тож експерти ринку сподіваються, що до кінця року процедуру переходу від одного постачальника до іншого таки встигнуть спростити. Тоді українці зможуть змінювати продавця газу так само легко, як нині – мобільного оператора.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, газ, ціна, тариф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин – у топ-5 команд на чемпіонаті світу з баскетболу. ВІДЕО
12 червень, 23:43
Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО
12 червень, 22:43
Собака, якого виснаженим забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО
12 червень, 22:24
Волиняни взяли «золото» та «срібло» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. ФОТО
12 червень, 21:51
Схожі новини
У липні газ для українців здешевшає майже на 8% У липні газ для українців здешевшає майже на 8%
27 травень, 14:25
Ціну на газ знизили: скільки українці платитимуть у травні Ціну на газ знизили: скільки українці платитимуть у травні
23 квітень, 01:37
З липня електроенергія в Україні може здорожчати на 25% – НБУ З липня електроенергія в Україні може здорожчати на 25% – НБУ
07 червень, 04:16
Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні
21 травень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянин – у топ-5 команд на чемпіонаті світу з баскетболу. ВІДЕО
12 червень, 23:43
 0
Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО
12 червень, 22:43
 0
Собака, якого виснаженим забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО
12 червень, 22:24
 0
Волиняни взяли «золото» та «срібло» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. ФОТО
12 червень, 21:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿