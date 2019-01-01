Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО





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В теорії обидві реформи обіцяли конкуренцію, вільний вибір і нижчі ціни. Проте через всюдисущі монополії може статися навпаки. Фахівці вже прогнозують зростання тарифів на електрику.



Яка ж вона – справжня ринкова ціна на газ українці зможуть дізнатися вже з 1 січня. Саме тоді в Україні має запрацювати роздрібний ринок газу. І саме він, а не держава, регулюватиме вартість блакитного палива для побутових споживачів, орієнтуючись на світову кон’юнктуру. Міжнародний досвід показує: конкуренція знижує ціни, та в Україні для початку слід створити саму конкуренцію. Інакше ризикуємо наштовхнутися на чергове підвищення тарифів.



Аби не допустити здорожчання газу, фахівці закликають спочатку демонополізувати ринок постачання палива. Тоді українці зможуть самостійно вибирати, в кого їм купувати ресурс. Якщо не сподобається один постачальник – підуть до іншого. Саме так ринок працює в Європі. В Україні натомість – все, як і раніше, в руках газзбутів.



Конкуренцію газзбутам намагається скласти хіба державний Нафтогаз. Нині його філія продає людям паливо у Кіровоградській області, хотіли спробувати і в інших регіонах, та приватні компанії не хочуть мати конкурента. Саме тому, як припускають фахівці, й вигадали так звані температурні коефіцієнти, за рахунок яких споживачам формують сумнівні борги й відмовляють у зміні постачальника. Таким чином людям фактично нав’язують свої послуги.



Інакше альтернативних постачальників ресурсу просто не буде, конкуренції і як наслідок нижчих цін – також. Тож експерти ринку сподіваються, що до кінця року процедуру переходу від одного постачальника до іншого таки встигнуть спростити. Тоді українці зможуть змінювати продавця газу так само легко, як нині – мобільного оператора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З наступного року українців чекають чергові тарифні сюрпризи. Вартість енергоресурсів визначатиме не держава, а вільний ринок. Це стосується і електроенергії, і газу.Про це йдеться в сюжеті Фактів Тиждень В теорії обидві реформи обіцяли конкуренцію, вільний вибір і нижчі ціни. Проте через всюдисущі монополії може статися навпаки. Фахівці вже прогнозують зростання тарифів на електрику.Яка ж вона – справжня ринкова ціна на газ українці зможуть дізнатися вже з 1 січня. Саме тоді в Україні має запрацювати роздрібний ринок газу. І саме він, а не держава, регулюватиме вартість блакитного палива для побутових споживачів, орієнтуючись на світову кон’юнктуру. Міжнародний досвід показує: конкуренція знижує ціни, та в Україні для початку слід створити саму конкуренцію. Інакше ризикуємо наштовхнутися на чергове підвищення тарифів.Аби не допустити здорожчання газу, фахівці закликають спочатку демонополізувати ринок постачання палива. Тоді українці зможуть самостійно вибирати, в кого їм купувати ресурс. Якщо не сподобається один постачальник – підуть до іншого. Саме так ринок працює в Європі. В Україні натомість – все, як і раніше, в руках газзбутів.Конкуренцію газзбутам намагається скласти хіба державний Нафтогаз. Нині його філія продає людям паливо у Кіровоградській області, хотіли спробувати і в інших регіонах, та приватні компанії не хочуть мати конкурента. Саме тому, як припускають фахівці, й вигадали так звані температурні коефіцієнти, за рахунок яких споживачам формують сумнівні борги й відмовляють у зміні постачальника. Таким чином людям фактично нав’язують свої послуги.Інакше альтернативних постачальників ресурсу просто не буде, конкуренції і як наслідок нижчих цін – також. Тож експерти ринку сподіваються, що до кінця року процедуру переходу від одного постачальника до іншого таки встигнуть спростити. Тоді українці зможуть змінювати продавця газу так само легко, як нині – мобільного оператора.

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