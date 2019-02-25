Волинський громадський активіст через суд намагається викрити власника фейкового акаунта

Тарас Сватко через суд добивається поновлення закритого кримінального провадження у справі про власника фейкового аканту з якого про Тараса поширювали конфіденційну інформацію.



Про це Тарас Сватко написав на своїй сторінці у facebook, - пише



Активіст наголошує, що більше як півроку тому в Володимир-Волинському міському суді відбувалось засідання за його скаргою на бездіяльність слідчого Володимир-Волинського відділу поліції. Бездіяльність полягала у невнесенні відомостей до ЄРДР за його заявою про злочин. Мова йшла про поширення конфіденційної інформації відносно Тараса з фейкового акаунту (ч.1 ст. 182 ККУ).



Тоді суд своїм рішенням змусив відкрити кримінальне провадження.



"...Слідство обіцяло через Кіберполіцію (яка також тримала зі мною зв"язок) встановити власника фейкового акаунту і направити справу до суду.

Після допиту мене в якості потерпілого слідчий Ніткевич загадково пропав, адже додзвонитись до нього протягом цього всього часу я не зміг (з початку 2019 року). Тоді, під час допиту, я висловлював припущення, що власник цього акаунту може працювати в стінах Володимир-Волинської міської ради і таким чином мстити за мою громадську діяльність. І от нещодавно, я зробив запит відносно цього провадження.

Відповідь суперова!

Дане кримінальне провадження було закрито 25.02.2019 року.

І не зважаючи на вимогу КПК про надсилання потерпілому постанови про закриття провадження, цього зроблено не було. Тобто, вирішили все тихцем зам"яти...", - йдеться у дописі.

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