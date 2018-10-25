Петро Саганюк не буде балотуватись на посаду мера Володимира-Волинського





Про це стало відомо 18 червня під час брифінгу із журналістами володимир-волинських видань, – пише



«Будуть чергові, чи позачергові вибори, я балотуватися на посаду міського голови не буду. Не женіть мене, без мене. Я ще раз заявив, і більше говорити на цю тему не збираюся. питання закрите, я балотуватися не буду», – акцентував Петро Саганюк.



Міський голова Володимира-Волинського додав, що бачить наступником молоду людину, у віці до 40 років.



«Є запит на молодих людей? Хай приходять молоді люди. Міський голова повинен бути до 40 років. Я не вічний», – сказав Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк спростував чутки про підготовку до виборів.Про це стало відомо 18 червня під час брифінгу із журналістами володимир-волинських видань, – пише БУГ «Будуть чергові, чи позачергові вибори, я балотуватися на посаду міського голови не буду. Не женіть мене, без мене. Я ще раз заявив, і більше говорити на цю тему не збираюся. питання закрите, я балотуватися не буду», – акцентував Петро Саганюк.Міський голова Володимира-Волинського додав, що бачить наступником молоду людину, у віці до 40 років.«Є запит на молодих людей? Хай приходять молоді люди. Міський голова повинен бути до 40 років. Я не вічний», – сказав Саганюк.

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