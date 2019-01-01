У Луцьку на гарячому викрили чоловіка, який розклеював листівки на стовпах. ВІДЕО

Працівники муніципальної варти Луцька вночі спіймали чоловіка, який розклеював рекламу на електроопорах.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Громадянина, що розміщував оголошення у невизначеному цього місці під час нічого чергування ГШР в ніч з 17 на 18 червня виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.11 Правил благоустрою міста Луцька (заборонено розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях).Окрім того, молодик відразу і очистив опору від оголошення.«Повідомляємо, що за вказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн», – йдеться у повідомленні.