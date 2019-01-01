У Луцьку на гарячому викрили чоловіка, який розклеював листівки на стовпах. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
Працівники муніципальної варти Луцька вночі спіймали чоловіка, який розклеював рекламу на електроопорах.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Громадянина, що розміщував оголошення у невизначеному цього місці під час нічого чергування ГШР в ніч з 17 на 18 червня виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.11 Правил благоустрою міста Луцька (заборонено розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях).
Окрім того, молодик відразу і очистив опору від оголошення.
«Повідомляємо, що за вказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн», – йдеться у повідомленні.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Громадянина, що розміщував оголошення у невизначеному цього місці під час нічого чергування ГШР в ніч з 17 на 18 червня виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.11 Правил благоустрою міста Луцька (заборонено розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях).
Окрім того, молодик відразу і очистив опору від оголошення.
«Повідомляємо, що за вказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн», – йдеться у повідомленні.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ОЦЕ ТАК!!!!!!Яка новина. Краще б справжніх злочинців ловили. Це писати в новинах просто посміховисько .
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