Тимчасово не курсуватиме потяг «Червоноград-Ковель»
Сьогодні, 14:36
25 та 27 червня не курсуватиме приміський поїзд сполученням Червоноград – Ковель.
Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
"У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Овадно – Турійськ 25 та 27 червня цього року не курсуватиме поїзд №6303/6306 сполученням Червоноград – Ковель", - йдеться у повідомлені.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цього поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
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Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
"У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Овадно – Турійськ 25 та 27 червня цього року не курсуватиме поїзд №6303/6306 сполученням Червоноград – Ковель", - йдеться у повідомлені.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цього поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
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