Тимчасово не курсуватиме потяг «Червоноград-Ковель»





Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.



"У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Овадно – Турійськ 25 та 27 червня цього року не курсуватиме поїзд №6303/6306 сполученням Червоноград – Ковель", - йдеться у повідомлені.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цього поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 та 27 червня не курсуватиме приміський поїзд сполученням Червоноград – Ковель.Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці."У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Овадно – Турійськ 25 та 27 червня цього року не курсуватиме поїзд №6303/6306 сполученням Червоноград – Ковель", - йдеться у повідомлені.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цього поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

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