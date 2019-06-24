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Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік

Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний університет на вступну кампанію 2019 року разом отримали понад 5 тисяч бюджетних місць.

Інформацію про це оприлюднили на сайті Міністерства освіти та науки України.


Так, "Лесин" виш отримав бюджетних 2075 місць для охочих здобути статус бакалавра і 120 місць - магістра. Натомість Луцький національний технічний університет матиме 2995 місць для бакалаврів, і лише 20 місць - магістрів

Детальніша інформація у документі:
Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік
Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік
Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік
Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік
Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік

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Теги: вступна кампанія 2019, бюджетні місця, луцькі виші
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