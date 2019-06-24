Скільки бюджетних місць виділили луцьким вишам на 2019 рік





Інформацію про це оприлюднили на сайті



Так, "Лесин" виш отримав бюджетних 2075 місць для охочих здобути статус бакалавра і 120 місць - магістра. Натомість Луцький національний технічний університет матиме 2995 місць для бакалаврів, і лише 20 місць - магістрів



Детальніша інформація у документі:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний університет на вступну кампанію 2019 року разом отримали понад 5 тисяч бюджетних місць.Інформацію про це оприлюднили на сайті Міністерства освіти та науки України.

Так, "Лесин" виш отримав бюджетних 2075 місць для охочих здобути статус бакалавра і 120 місць - магістра. Натомість Луцький національний технічний університет матиме 2995 місць для бакалаврів, і лише 20 місць - магістрівДетальніша інформація у документі:

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