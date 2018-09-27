«Росія не змінила планів захопити Україну», - Петро Порошенко

Російська Федерація не приховує своїх агресивних планів щодо України, і війна на Донбасі триває.під час виступу у львівському Музеї визвольної боротьби, де відбувся «День народження Героїв АТО», зазначив, що не можна забувати про плани Росії, щоб не втратити Українську державу, - пише «Високий замок».«У нас немає миру, у нас є війна. На жаль, зараз багато хто забув про це, бо ми дуже ретельно боронили від почуття, що в країні є війна за те, щоб збереглася Україна. Це українські Герої — наші воїни — зруйнували плани Путіна на створення Новоросії, Малоросії, плани розшматувати країну. Це вони стіною стали для того, щоб зберегти наш суверенітет, зупинити ворога на Донбасі. Якби вони його не зупинили — невідомо, де б він був. Чи в Києві, чи у Львові. Багато хто забув про те, що агресор абсолютно ніяк не змінив плани захопити Україну».Петро Порошенко нагадав, що саме в ці дні п’ять років тому він підписав наказ про контрнаступ, завдяки якому українські військові звільнили дві третини окупованого Донбасу.«Внаслідок цього наказу ми звільнили дві третіх окупованого Донбасу! Не тільки Маріуполь, Краматорськ, Костянтинівку, Слов’янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Дві третини Донбасу були звільнені, і повернутий український прапор зусиллями саме українських героїв!» — наголосив він.Петро Порошенко подякував родинам загиблих Героїв і наголосив, що жертви війни за вільну суверенну Україну не повинні бути марними.«Ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна. Від ставлення народу до героїв залежить, чи має право нація на майбутнє — чи ні. Зараз, за останній місяць ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й всередині нашої держави. Наступ на армію — вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування і давати наказ про заборону стріляти у відповідь. Ми не дамо нанести армії удар в спину. Зараз нам треба всім об’єднатися для того, щоб не дати зруйнувати пам’ять про них — про майже три тисяч воїнів, які віддали життя, боронячи країну проти російської агресії», — наголосив Голова партії «Європейська Солідарність».