У Луцьку п’яний водій хотів «купити» патрульного за 100 євро. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Учора, 27 червня, патрульні отримали повідомлення про водія Audі, який, можливо, кермує нетверезим. Зателефонував на службу патрульний, який мав вихідний.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Поліцейські зупинили цей транспортний засіб на вулиці Чернишевського в Луцьку. З салону і від водія було чутно різкий запах алкоголю, відповідно, особі запропонували пройти огляд на стані сп’яніння.
Однак той не лише відмовився, а ще й запропонував неправомірну вигоду патрульному за непритягнення його до відповідальності - у сумі 100 євро. Інспектор попередив чоловіка про кримінальну відповідальність, та це його не зупинило.
По дорозі в наркодиспансер він ще неодноразово пропонував хабар поліцейським.
Коли ж усі повернулись на місце події, туди викликали слідчо-оперативну групу. На водія оформили протокол за керування в стані сп’яніння. Також йому загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Поліцейські зупинили цей транспортний засіб на вулиці Чернишевського в Луцьку. З салону і від водія було чутно різкий запах алкоголю, відповідно, особі запропонували пройти огляд на стані сп’яніння.
Однак той не лише відмовився, а ще й запропонував неправомірну вигоду патрульному за непритягнення його до відповідальності - у сумі 100 євро. Інспектор попередив чоловіка про кримінальну відповідальність, та це його не зупинило.
По дорозі в наркодиспансер він ще неодноразово пропонував хабар поліцейським.
Коли ж усі повернулись на місце події, туди викликали слідчо-оперативну групу. На водія оформили протокол за керування в стані сп’яніння. Також йому загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.
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Коментарі 1
мало давав жлоб
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