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У Луцьку п’яний водій хотів «купити» патрульного за 100 євро. ВІДЕО

У Луцьку п’яний водій хотів «купити» патрульного за 100 євро. ВІДЕО
Учора, 27 червня, патрульні отримали повідомлення про водія Audі, який, можливо, кермує нетверезим. Зателефонував на службу патрульний, який мав вихідний.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Поліцейські зупинили цей транспортний засіб на вулиці Чернишевського в Луцьку. З салону і від водія було чутно різкий запах алкоголю, відповідно, особі запропонували пройти огляд на стані сп’яніння.

Однак той не лише відмовився, а ще й запропонував неправомірну вигоду патрульному за непритягнення його до відповідальності - у сумі 100 євро. Інспектор попередив чоловіка про кримінальну відповідальність, та це його не зупинило.

По дорозі в наркодиспансер він ще неодноразово пропонував хабар поліцейським.

Коли ж усі повернулись на місце події, туди викликали слідчо-оперативну групу. На водія оформили протокол за керування в стані сп’яніння. Також йому загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.


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Теги: 100 євро, хабар, Луцьк, патрульний
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