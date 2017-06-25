вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО

Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
У Ковельському центрі професійно-технічної освіти відбулося свято Останнього дзвоника.

Про це повідомляється на сторінці центру профтехосвіти у Facebook, – пише «Район.Ковель».

Урочистості відбулися 27 червня.

У 2019 році навчальний заклад закінчили 190 випускників і отримали дипломи кваліфікованих робітників, в тому числі 10 дипломів з відзнакою.

Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, випускний, центр профтехосвіти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку
Сьогодні, 21:19
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Сьогодні, 19:32
Навчання, медицина та податки: волинянка розповіла про переваги та недоліки життя у Німеччині
Сьогодні, 18:14
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Одинадцятикласники Ковеля відгуляли випускний. ФОТО Одинадцятикласники Ковеля відгуляли випускний. ФОТО
29 червень, 00:36
У Ковельському медколеджі – випускний. ФОТО У Ковельському медколеджі – випускний. ФОТО
01 лютий, 22:13
У Ковелі колишні школярі відгуляли випускний У Ковелі колишні школярі відгуляли випускний
25 червень, 2017, 00:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку
Сьогодні, 21:19
 0
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Сьогодні, 19:32
 0
Навчання, медицина та податки: волинянка розповіла про переваги та недоліки життя у Німеччині
Сьогодні, 18:14
 0
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿