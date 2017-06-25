Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО





Про це повідомляється на сторінці центру профтехосвіти у Facebook, – пише



Урочистості відбулися 27 червня.



У 2019 році навчальний заклад закінчили 190 випускників і отримали дипломи кваліфікованих робітників, в тому числі 10 дипломів з відзнакою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському центрі професійно-технічної освіти відбулося свято Останнього дзвоника.Про це повідомляється на сторінці центру профтехосвіти у Facebook, – пише «Район.Ковель» Урочистості відбулися 27 червня.У 2019 році навчальний заклад закінчили 190 випускників і отримали дипломи кваліфікованих робітників, в тому числі 10 дипломів з відзнакою.

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