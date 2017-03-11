На Волині відбулись вибори до Мар’янівської ОТГ





До складу Мар’янівської селищної ради увійшли: Мар’янівська селищна рада (смт Мар’янівка), Бранівська сільська рада (села Брани, Борисковичі, Довгів), Бужанівська сільська рада (села Бужани, Ржищів), Цегівська сільська рада (села Цегів, Борочиче, Широке). Населення цієї ОТГ становить 8359 осіб. Про це пише



30 червня 2019 року пройшли перші вибори місцевих депутатів і голів у 66 об’єднаних територіальних громадах України. Ще у 30 ОТГ, до яких приєдналися 50 сусідніх громад, пройшли додаткові вибори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 30 червня, відбулися перші вибори у Мар’янівській ОТГ (Горохівщина), населення якої становить 8359 осіб.До складу Мар’янівської селищної ради увійшли: Мар’янівська селищна рада (смт Мар’янівка), Бранівська сільська рада (села Брани, Борисковичі, Довгів), Бужанівська сільська рада (села Бужани, Ржищів), Цегівська сільська рада (села Цегів, Борочиче, Широке). Населення цієї ОТГ становить 8359 осіб. Про це пише Волинь.Нова 30 червня 2019 року пройшли перші вибори місцевих депутатів і голів у 66 об’єднаних територіальних громадах України. Ще у 30 ОТГ, до яких приєдналися 50 сусідніх громад, пройшли додаткові вибори.

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