Юний волинський співак пройшов до фіналу «Голос. Діти». ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
Ярослав Карпук зі Старої Вижівки став фіналістом вокального шоу «Голос. Діти» на каналі «1+1».
Його тренер Дзідзьо вирішив, що хлопець має боротися за перемогу. Про це артист заявив під час ефіру шоу 30 червня - пише 12 канал.
У командах тренерів станом на 30 червня по 4 дитини, після цього випуску кожен наставник повинен був обрати тільки двох найсильніших вокалістів. Ярослав Карпук виступав першим і Дзідзьо одразу ж заявив, що хлопець – у фіналі.
“Ця дитина виглядає, як дорослий співак, справжній народний артист”, – заявила Джамала після того, як волинянин виконав композицію “Два кольори”.
Нагадаємо, волинянин розвернув всі суддівські крісла на сліпих відборах. Хлопець обрав собі зірковим тренером Дзідзя. Також виступ Ярослава потрапив до трендів YouTube. Відео з його виступом вже переглянули понад 850 тисяч користувачів мережі.
“Ця пісня мене дуже зачепила. Я страшенно люблю свою маму. 13 років тому, коли помер мій батько й мама залишилась сама з двома дітьми, вона мусила поїхати на заробітки. Я пережив таку самотність. я не розумів, чому в усіх дітей є мами, а в мене нема. Ярославе, ти в мене винятковий. Йди готуйся до фіналу”, – прокоментував Дзідзьо.
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Його тренер Дзідзьо вирішив, що хлопець має боротися за перемогу. Про це артист заявив під час ефіру шоу 30 червня - пише 12 канал.
У командах тренерів станом на 30 червня по 4 дитини, після цього випуску кожен наставник повинен був обрати тільки двох найсильніших вокалістів. Ярослав Карпук виступав першим і Дзідзьо одразу ж заявив, що хлопець – у фіналі.
“Ця дитина виглядає, як дорослий співак, справжній народний артист”, – заявила Джамала після того, як волинянин виконав композицію “Два кольори”.
Нагадаємо, волинянин розвернув всі суддівські крісла на сліпих відборах. Хлопець обрав собі зірковим тренером Дзідзя. Також виступ Ярослава потрапив до трендів YouTube. Відео з його виступом вже переглянули понад 850 тисяч користувачів мережі.
“Ця пісня мене дуже зачепила. Я страшенно люблю свою маму. 13 років тому, коли помер мій батько й мама залишилась сама з двома дітьми, вона мусила поїхати на заробітки. Я пережив таку самотність. я не розумів, чому в усіх дітей є мами, а в мене нема. Ярославе, ти в мене винятковий. Йди готуйся до фіналу”, – прокоментував Дзідзьо.
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