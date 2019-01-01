Юний волинський співак пройшов до фіналу «Голос. Діти». ВІДЕО

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки став фіналістом вокального шоу «Голос. Діти» на каналі «1+1».



Його тренер Дзідзьо вирішив, що хлопець має боротися за перемогу. Про це артист заявив під час ефіру шоу 30 червня - пише



У командах тренерів станом на 30 червня по 4 дитини, після цього випуску кожен наставник повинен був обрати тільки двох найсильніших вокалістів. Ярослав Карпук виступав першим і Дзідзьо одразу ж заявив, що хлопець – у фіналі.



“Ця дитина виглядає, як дорослий співак, справжній народний артист”, – заявила Джамала після того, як волинянин виконав композицію “Два кольори”.



Нагадаємо, волинянин



“Ця пісня мене дуже зачепила. Я страшенно люблю свою маму. 13 років тому, коли помер мій батько й мама залишилась сама з двома дітьми, вона мусила поїхати на заробітки. Я пережив таку самотність. я не розумів, чому в усіх дітей є мами, а в мене нема. Ярославе, ти в мене винятковий. Йди готуйся до фіналу”, – прокоментував Дзідзьо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. зі Старої Вижівки став фіналістом вокального шоу «Голос. Діти» на каналі «1+1».Його тренервирішив, що хлопець має боротися за перемогу. Про це артист заявив під час ефіру шоу 30 червня - пише 12 канал У командах тренерів станом на 30 червня по 4 дитини, після цього випуску кожен наставник повинен був обрати тільки двох найсильніших вокалістів. Ярослав Карпук виступав першим і Дзідзьо одразу ж заявив, що хлопець – у фіналі.“Ця дитина виглядає, як дорослий співак, справжній народний артист”, – заявилапісля того, як волинянин виконав композицію “Два кольори”.Нагадаємо, волинянин розвернув всі суддівські крісла на сліпих відборах. Хлопець обрав собі зірковим тренером Дзідзя. Також виступ Ярослава потрапив до трендів YouTube. Відео з його виступом вже переглянули понад 850 тисяч користувачів мережі.“Ця пісня мене дуже зачепила. Я страшенно люблю свою маму. 13 років тому, коли помер мій батько й мама залишилась сама з двома дітьми, вона мусила поїхати на заробітки. Я пережив таку самотність. я не розумів, чому в усіх дітей є мами, а в мене нема. Ярославе, ти в мене винятковий. Йди готуйся до фіналу”, – прокоментував Дзідзьо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію