На Волині створили онлайн-карту вакансій
Сьогодні, 05:38
Працівники Волинського обласного центру зайнятості розробили інтерактивну онлайн-мапу вакансій.
Про це повідомили на сторінці ВОЦЗ у Facebook.
"Інноваційна розробка фахівців ВОЦЗ дозволяє отримати дані про наявність актуальних вакансій залежно від вашого місця перебування, а також містить вичерпну інформацію про посаду (графік роботи, завдання та обов’язки, суму заробітної плати). Окрім того, Ви зможете отримати контакти рекрутера, який проконсультує Вас щодо працевлаштування за обраним напрямком", - йдеться у повідомленні.
Розробили карту рекрутери Волинського обласного центру зайнятості разом із відділом інформаційних систем ВОЦЗ.
"Один клік, і перед вами – пропозиції працевлаштування з заробітком від 8 тисяч гривень, наявні по всій області", - додають працівники центру зайнятості.
Перевірити актуальні на Волині вакансії можна ТУТ.
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Про це повідомили на сторінці ВОЦЗ у Facebook.
"Інноваційна розробка фахівців ВОЦЗ дозволяє отримати дані про наявність актуальних вакансій залежно від вашого місця перебування, а також містить вичерпну інформацію про посаду (графік роботи, завдання та обов’язки, суму заробітної плати). Окрім того, Ви зможете отримати контакти рекрутера, який проконсультує Вас щодо працевлаштування за обраним напрямком", - йдеться у повідомленні.
Розробили карту рекрутери Волинського обласного центру зайнятості разом із відділом інформаційних систем ВОЦЗ.
"Один клік, і перед вами – пропозиції працевлаштування з заробітком від 8 тисяч гривень, наявні по всій області", - додають працівники центру зайнятості.
Перевірити актуальні на Волині вакансії можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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