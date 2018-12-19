На Волині створили онлайн-карту вакансій





Про це повідомили на сторінці ВОЦЗ у Facebook.



"Інноваційна розробка фахівців ВОЦЗ дозволяє отримати дані про наявність актуальних вакансій залежно від вашого місця перебування, а також містить вичерпну інформацію про посаду (графік роботи, завдання та обов’язки, суму заробітної плати). Окрім того, Ви зможете отримати контакти рекрутера, який проконсультує Вас щодо працевлаштування за обраним напрямком", - йдеться у повідомленні.



Розробили карту рекрутери Волинського обласного центру зайнятості разом із відділом інформаційних систем ВОЦЗ.



"Один клік, і перед вами – пропозиції працевлаштування з заробітком від 8 тисяч гривень, наявні по всій області", - додають працівники центру зайнятості.



Перевірити актуальні на Волині вакансії можна



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Волинського обласного центру зайнятості розробили інтерактивну онлайн-мапу вакансій.Про це повідомили на сторінці ВОЦЗ у Facebook."Інноваційна розробка фахівців ВОЦЗ дозволяє отримати дані про наявність актуальних вакансій залежно від вашого місця перебування, а також містить вичерпну інформацію про посаду (графік роботи, завдання та обов’язки, суму заробітної плати). Окрім того, Ви зможете отримати контакти рекрутера, який проконсультує Вас щодо працевлаштування за обраним напрямком", - йдеться у повідомленні.Розробили карту рекрутери Волинського обласного центру зайнятості разом із відділом інформаційних систем ВОЦЗ."Один клік, і перед вами – пропозиції працевлаштування з заробітком від 8 тисяч гривень, наявні по всій області", - додають працівники центру зайнятості.Перевірити актуальні на Волині вакансії можна ТУТ

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