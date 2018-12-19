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На Волині створили онлайн-карту вакансій

На Волині створили онлайн-карту вакансій
Працівники Волинського обласного центру зайнятості розробили інтерактивну онлайн-мапу вакансій.

Про це повідомили на сторінці ВОЦЗ у Facebook.

"Інноваційна розробка фахівців ВОЦЗ дозволяє отримати дані про наявність актуальних вакансій залежно від вашого місця перебування, а також містить вичерпну інформацію про посаду (графік роботи, завдання та обов’язки, суму заробітної плати). Окрім того, Ви зможете отримати контакти рекрутера, який проконсультує Вас щодо працевлаштування за обраним напрямком", - йдеться у повідомленні.

Розробили карту рекрутери Волинського обласного центру зайнятості разом із відділом інформаційних систем ВОЦЗ.

"Один клік, і перед вами – пропозиції працевлаштування з заробітком від 8 тисяч гривень, наявні по всій області", - додають працівники центру зайнятості.

Перевірити актуальні на Волині вакансії можна ТУТ.

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Теги: ВОЦЗ, Волинь
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