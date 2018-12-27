Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО

Запобігають зневодненню та накопиченню жиру в клітинах, знижують ризики захворіти на рак, підвищують імунітет, мають позитивну дію на роботу нервової системи, покращують м’язовий тонус, прискорюють виведення шлаків, уповільнюють процеси старіння – усе це про речовини, які містяться у…кавунах.Перші корисні та смачні ягоди вже з’явилися на Центральному ринку Луцька. Тожпішло у «розвідку», аби дізнатися, скільки просять за кілограм кавуна на базарі.Продавці зізнаються, що ще три дні тому кілограм ягоди вартував 16-15 гривень. Зараз же любителям кавунів доведеться викласти «акційну» ціну за кілограм – 10,99. Утім, якщо пройти вглиб ринку, можна знайти цей природний смаколик і за 10 гривень кіло. Цікаво, що всі кавуни не імпорні, а привезені з Херсону.«Цьогоріч урожай дуже хороший, кавуни як ніколи солодкі», - поділилася одна з продавчинь Центрального ринку і додала, якщо серпень цьогоріч буде холодним, варто наїдатися ягодою найближчим часом, адже потім її може просто не бути на прилавках.Дині теж наші, херсонські. Кілограм цього солодкого плоду «влетить» у 25 гривень. Далі ж, кажуть продавці, ціни на дині та кавуни традиційно будуть знижуватися.