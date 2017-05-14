Владика Михаїл освятив монастир у Луцьку
Сьогодні, 15:25
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив приміщення Братської чоловічої обителі Воздвиження хреста Господнього.
В архієрейському слові владика наголосив на дії Святого Духа, який дає сили відродити на цьому місці монастир, який тут існував 400 років тому, – повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Також керуючий єпархією подякував усім, хто долучається до розбудови братства. У службі взяли участь: намісник монастиря ігумен Никодим (Смілий) із братією, луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, інше духовенство благочиння, представники влади, миряни.
Нагадаємо, у травні 2017 р. відкрили Братський чоловічий монастир Воздвиження хреста Господнього в обласному центрі за адресою: вул. Йова Кондзелевича, 5. Розпочалося відновлення обителі, яка діяла тут у XVII ст. За цей час вдалося побудувати келії та господарські споруди.
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В архієрейському слові владика наголосив на дії Святого Духа, який дає сили відродити на цьому місці монастир, який тут існував 400 років тому, – повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Також керуючий єпархією подякував усім, хто долучається до розбудови братства. У службі взяли участь: намісник монастиря ігумен Никодим (Смілий) із братією, луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, інше духовенство благочиння, представники влади, миряни.
Нагадаємо, у травні 2017 р. відкрили Братський чоловічий монастир Воздвиження хреста Господнього в обласному центрі за адресою: вул. Йова Кондзелевича, 5. Розпочалося відновлення обителі, яка діяла тут у XVII ст. За цей час вдалося побудувати келії та господарські споруди.
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