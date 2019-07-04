У Нововолинську проводять капітальну реконструкцію водопроводу. ФОТО





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Загалом замінять 24 кілометри водогону: 2 нитки з Південного водозабору та 2 із Північного. Одна нитка, що закінчується біля залізничної колії, уже повністю прокладена. Наразі підходить до завершення модернізація другої. Її довжина 6 км і проходить вона до Шахтарського мікрорайону.











Нині водопровід замінюють неподалік місцевого молокозаводу.



Хід виконання робіт проінспектували начальник КП «Нововолинськводоканал» Володимир Озімчук та міський голова Віктор Сапожніков.



Мер побаченим задоволений. Каже, підрядна команда працює швидко і якісно. Однак, дещо гальмує роботи Світовий банк, який затримує виплату коштів за виконані роботи. Зараз заборгованість – близько 10 мільйонів гривень.











«Луцький «Сантехмонтаж» чітко виконує свої зобов’язання. Затримки у їх роботі немає, все згідно з графіком. За 4 місяці роботи мають бути виконані. Я сподіваюсь, що так і буде. Далі ми хочемо провести тендер на модернізацію 2 станцій доочистки води », – зазначив Віктор Борисович.



У свою чергу, Володимир Озімчук зауважив, що половина робіт уже завершена. За його словами, уже замінили 10,5 кілометрів водогону.



«Проект «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська» поділений на 4 частини, відповідно до яких замінити потрібно 2 нитки з Південного водозабору та 2 із Північного. По одній нитці з кожного водозабору уже прокладено. І уже на завершальній стадії роботи по другій нитці Південного водозабору. Там із 6 кілометрів залишилося лише 2», – розповів Володимир Озімчук.



За його словами, перш ніж під’єднати новий водопровід до загальної системи міста, його піддають низці перевірок: спочатку труби промивають, потім під тиском випробовують їх на міцність, тоді хлорують, добу витримують і знову промивають. Після цього воду з цих труб беруть на бактеріологічне дослідження і лише тоді під’єднують до загальної системи.



Володимир Озімчук запевнив, що найближчим часом нововолинці матимуть чистішу воду. Однак, поки триває реконструкція водогону, перебої із водопостачанням є неминучими, вода упродовж проведення робіт може бути не якісною. Проте, вже незабаром, після завершення робіт, вона стане придатною до споживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світовий банк виділив "Нововолинськводоканалу" майже 6 млн доларів кредиту на 20 років під державні гарантії для капітальної реконструкції водопроводу.Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua Загалом замінять 24 кілометри водогону: 2 нитки з Південного водозабору та 2 із Північного. Одна нитка, що закінчується біля залізничної колії, уже повністю прокладена. Наразі підходить до завершення модернізація другої. Її довжина 6 км і проходить вона до Шахтарського мікрорайону.Нині водопровід замінюють неподалік місцевого молокозаводу.Хід виконання робіт проінспектували начальник КП «Нововолинськводоканал»та міський головаМер побаченим задоволений. Каже, підрядна команда працює швидко і якісно. Однак, дещо гальмує роботи Світовий банк, який затримує виплату коштів за виконані роботи. Зараз заборгованість – близько 10 мільйонів гривень.«Луцький «Сантехмонтаж» чітко виконує свої зобов’язання. Затримки у їх роботі немає, все згідно з графіком. За 4 місяці роботи мають бути виконані. Я сподіваюсь, що так і буде. Далі ми хочемо провести тендер на модернізацію 2 станцій доочистки води », – зазначив Віктор Борисович.У свою чергу, Володимир Озімчук зауважив, що половина робіт уже завершена. За його словами, уже замінили 10,5 кілометрів водогону.«Проект «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська» поділений на 4 частини, відповідно до яких замінити потрібно 2 нитки з Південного водозабору та 2 із Північного. По одній нитці з кожного водозабору уже прокладено. І уже на завершальній стадії роботи по другій нитці Південного водозабору. Там із 6 кілометрів залишилося лише 2», – розповів Володимир Озімчук.За його словами, перш ніж під’єднати новий водопровід до загальної системи міста, його піддають низці перевірок: спочатку труби промивають, потім під тиском випробовують їх на міцність, тоді хлорують, добу витримують і знову промивають. Після цього воду з цих труб беруть на бактеріологічне дослідження і лише тоді під’єднують до загальної системи.Володимир Озімчук запевнив, що найближчим часом нововолинці матимуть чистішу воду. Однак, поки триває реконструкція водогону, перебої із водопостачанням є неминучими, вода упродовж проведення робіт може бути не якісною. Проте, вже незабаром, після завершення робіт, вона стане придатною до споживання.

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