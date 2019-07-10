Рейтинг партій: хто нарощує міць, а хто втрачає позиції





Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, - пише



Серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя", 9,2% – за партію "Європейська Солідарність", 6,2% – за "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".



Також прохідний бар’єр у 5% долають (з урахуванням похибки) партії "Голос" (4,4%) та "Сила і Честь" (4,1%).



Інші партії, згідно з опитуванням, не мають шансів потрапити у парламент.



Згідно з опитуванням КМІС від 26 травня – 7 червня, "Слугу народу" підтримували 48,5% опитаних, "Опозиційну платформу – "За життя" 11,8%, "Європейську Солідарність" 8,1%, "Батьківщину" 7,8%, "Голос" 5,6% та "Силу і честь" 3,8%.



65,9% респондентів заявили, що точно або скоріше збираються голосувати на виборах 21 липня до Верховної Ради, в т.ч. 48,8% точно збираються голосувати на них.



Опитування КМІС проходило з 25 червня по 7 липня. Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) від 18 років.



У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

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