На Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний військовий
Сьогодні, 15:01
У зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув 29-річний Володимир Салітра зі Львівщини. Житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.
Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації, - пише Укрінформ.
"У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації, - пише Укрінформ.
"У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила", - йдеться у повідомленні.
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