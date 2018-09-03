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На Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний військовий

На Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний військовий
У зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув 29-річний Володимир Салітра зі Львівщини. Житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.

Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації, - пише Укрінформ.

"У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Донбас, військовий, смерть
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