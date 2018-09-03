На Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний військовий

Володимир Салітра зі Львівщини. Житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.



Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації, - пише



"У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув 29-річнийзі Львівщини. Житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації, - пише Укрінформ "У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію