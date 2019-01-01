Президент помилував політв’язня Кремля

Володимир Зеленський помилував політв’язня Кремля Сергія Литвинова, який був засуджений у Росії за сфабрикованими звинуваченнями та з березня відбував покарання в Україні.



Про це повідомив голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля Ігор Котельянець, - пише



"Президент помилував політв'язня Кремля Сергія Литвинова, якого Росія передала України для відбування незаконного покарання вдома", - повідомив Котельянець.



Цю інформацію також підтвердив заступник голови Міністерства юстиції Сергій Петухов. На своїй сторінці в Facebook він опублікував наказ Мін’юсту, який передбачає негайне звільнення Литвинова з колонії в Харкові.



У Росії Сергія Литвинова засудили до 8,5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за ч. 3 ст. 162 ("Розбій, вчинений з незаконним проникненням у житло, приміщення чи інше сховище або у великому розмірі") КК РФ за вбивство неіснуючих людей на Луганщині, коли він був у складі батальйону "Дніпро-1". В РФ він вже відбув п'ять років зі свого загального терміну покарання. З 1 березня 2019 року Литвинов перебував у Диканівській колонії №12 міста Харкова, куди його передали згідно з міжнародною конвенцією між Росією і Україною.



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