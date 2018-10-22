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На Волині під час безкоштовного медогляду у трьох людей виявили рак, ще у семи – підозра на туберкульоз. ВІДЕО

На Волині під час безкоштовного медогляду у трьох людей виявили рак, ще у семи – підозра на туберкульоз. ВІДЕО
Три діагнози рак легень та сім підозр на туберкульоз — такі результати обстежень за час функціювання у Нововолинську та селищі Благодатному пересувного флюорографа.

Про це йдеться в сюжеті СТН.

Майже місяць працював автобус з рентгенообладнанням, в якому кожен охочий міг зробити знімок легень абсолютно безкоштовно та без направлення сімейного лікаря.

420 пацієнтів зробили флюорографічне обстеження і така активність людей не може не тішити, переконує головний лікар КП “Нововолинський ЦПМСД” Ольга Попіка, однак наголошує, що волинянам не треба чекати мобільної техніки, аби слідкувати за своїм здоров’ям. У поліклініці можна зробити флюорографію у будь-який час, адже однією з умов ефективного лікування раку легень та туберкульозу є виявлення хвороби на ранніх стадіях.

“Люди, у який виявлено рак легень чи підозру на туберкульоз протягом останніх місяців кашляли, але до лікарів не звертались, і у них в легенях вже відбулись деструктивні зміни, то такого пацієнта вилікувати не можливоі і це закінчується смертю. Якщо в людини кашель триває 2 тижні до місяця — тоді зміни в легенях ще не великі та легше піддаються лікуванню”, - зазначила Ольга Пікула.

Окрім того, медик назвала основні ознаки захворювання на туберкульоз.

“Якщо у людини кашель або покашлювання протягом двох тижнів, підвищена втомлюваність, підвищена пітливість (особливо вночі), підвищення температури на вечір до температури 37-37,5 градусів, різка втрата ваги, або ж вона протягом останніх 6 місяців контактувала з хворим на туберкульоз необхідно пройти медичне обстеження”.


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Теги: рак, туберкульоз, обстеження, флюорографія, Нововолинськ
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