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Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії

Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії
Учасники фольклорного колективу «Волинські забавлянки» Луцької музичної школи №2 нещодавно повернулися з Болгарії, де взяли участь у багатожанровому Міжнародному фестивалі-конкурсі "Слов'янський вінець".

Результат участі – диплом 2 ступеня в номінації «вокал» та Кубок фестивалю, - інформує сайт Луцької міської ради.

На огляд журі колектив «Волинські забавлянки» представив фольклорну композицію «Дай нам Боже в добрий час», в якій звучали автентичні пісні Волині, що зібрані та розшифровані керівником колективу. Вміло презентувала народно-обрядові композиції солістка Христина Герасимчук.

Колектив представляв Україну і на гала—концерті в Золотих Пісках, учасниками якого стали кращі колективи фестивалю. Діти не тільки активно брали участь в самому процесі фестивалю-репетиції та виступи поєднували з відпочинком на узбережжі Болгарії.

Довідка:

Міжнародний фестиваль-конкурс "Слов'янський Вінець" проводиться з 2000 року. У ньому брали участь дитячі, підліткові колективи і сольні виконавці з України, Росії, Білорусії, Вірменії, Грузії, Латвії, Литви, Естонії, Молдови, Казахстану та Узбекистану в номінаціях: вокал, хореографія, інструментальний, оригінальний, театральний жанри, декоративно-прикладне мистецтво. Головна мета заходу - створити для дітей і підлітків можливість творчого спілкування, виявити нові таланти, дати можливість ознайомитися із зразками національної слов'янської культури та мистецтва.

У цьогорічному фестивалі у номінації «вокал» змагалося 38 учасників.

Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії
Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії
Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії
Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії

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Теги: Волинські забавлянки, колектив, спів
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