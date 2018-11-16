Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії

Учасники фольклорного колективу «Волинські забавлянки» Луцької музичної школи №2 нещодавно повернулися з Болгарії, де взяли участь у багатожанровому Міжнародному фестивалі-конкурсі "Слов'янський вінець".Результат участі – диплом 2 ступеня в номінації «вокал» та Кубок фестивалю, - інформує сайт Луцької міської ради.На огляд журі колектив «Волинські забавлянки» представив фольклорну композицію «Дай нам Боже в добрий час», в якій звучали автентичні пісні Волині, що зібрані та розшифровані керівником колективу. Вміло презентувала народно-обрядові композиції солісткаКолектив представляв Україну і на гала—концерті в Золотих Пісках, учасниками якого стали кращі колективи фестивалю. Діти не тільки активно брали участь в самому процесі фестивалю-репетиції та виступи поєднували з відпочинком на узбережжі Болгарії.Міжнародний фестиваль-конкурс "Слов'янський Вінець" проводиться з 2000 року. У ньому брали участь дитячі, підліткові колективи і сольні виконавці з України, Росії, Білорусії, Вірменії, Грузії, Латвії, Литви, Естонії, Молдови, Казахстану та Узбекистану в номінаціях: вокал, хореографія, інструментальний, оригінальний, театральний жанри, декоративно-прикладне мистецтво. Головна мета заходу - створити для дітей і підлітків можливість творчого спілкування, виявити нові таланти, дати можливість ознайомитися із зразками національної слов'янської культури та мистецтва.У цьогорічному фестивалі у номінації «вокал» змагалося 38 учасників.