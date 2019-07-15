Моторошна аварія під Києвом: 2 загиблих, 12 травмованих. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Смертельна аварій сталася сьогодні о 5:50 годині ранку на трасі Київ-Чоп, поблизу села Гурівщина, у напрямку столиці.
За попередніми даними сталося зіткнення автомобіля Ford Mondeo з маршрутним автобусом «Львів-Київ», який рухався у попутному напрямку,- пише ГУ ДСНС України у Київській області.
Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб, які перебували в автомобілі Ford та 12 травмовано з мікроавтобуса Volkswagen.
На місці події рятувальники проводили деблокацію загиблої пасажирки легкового автомобіля.
Причина ДТП з’ясовується.
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За попередніми даними сталося зіткнення автомобіля Ford Mondeo з маршрутним автобусом «Львів-Київ», який рухався у попутному напрямку,- пише ГУ ДСНС України у Київській області.
Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб, які перебували в автомобілі Ford та 12 травмовано з мікроавтобуса Volkswagen.
На місці події рятувальники проводили деблокацію загиблої пасажирки легкового автомобіля.
Причина ДТП з’ясовується.
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