Моторошна аварія під Києвом: 2 загиблих, 12 травмованих. ФОТО





За попередніми даними сталося зіткнення автомобіля Ford Mondeo з маршрутним автобусом «Львів-Київ», який рухався у попутному напрямку,- пише ГУ ДСНС України у Київській області.



Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб, які перебували в автомобілі Ford та 12 травмовано з мікроавтобуса Volkswagen.



На місці події рятувальники проводили деблокацію загиблої пасажирки легкового автомобіля.



Причина ДТП з’ясовується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна аварій сталася сьогодні о 5:50 годині ранку на трасі Київ-Чоп, поблизу села Гурівщина, у напрямку столиці.За попередніми даними сталося зіткнення автомобіля Ford Mondeo з маршрутним автобусом «Львів-Київ», який рухався у попутному напрямку,- пише ГУ ДСНС України у Київській області.Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб, які перебували в автомобілі Ford та 12 травмовано з мікроавтобуса Volkswagen.На місці події рятувальники проводили деблокацію загиблої пасажирки легкового автомобіля.Причина ДТП з’ясовується.

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