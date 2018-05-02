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На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО

На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО
На Волині викрили сільського голову, який "взяв на лапу".

Так, сьогодні, 16 липня, правоохорці викрили сільського голову, який вимагав 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди від чоловіка за сприяння в одержанні земельної ділянки та комунального майна у власність, - пише прес-служба прокуратури області.

Безпосередньо очільника громади викрили на одержанні частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів США. Тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішують питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО
На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО
На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО



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Теги: хабар, сільський голова, Волинь
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