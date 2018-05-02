На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 13:24
На Волині викрили сільського голову, який "взяв на лапу".
Так, сьогодні, 16 липня, правоохорці викрили сільського голову, який вимагав 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди від чоловіка за сприяння в одержанні земельної ділянки та комунального майна у власність, - пише прес-служба прокуратури області.
Безпосередньо очільника громади викрили на одержанні частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів США. Тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішують питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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Так, сьогодні, 16 липня, правоохорці викрили сільського голову, який вимагав 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди від чоловіка за сприяння в одержанні земельної ділянки та комунального майна у власність, - пише прес-служба прокуратури області.
Безпосередньо очільника громади викрили на одержанні частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів США. Тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішують питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 13:24