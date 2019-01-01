17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Андрій Турак , волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, прес-секретар Волинського ОУЛМГ Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.
Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Наркотики до в`язниці намагалися передати квадрокоптером
Сьогодні, 00:39
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Застрелився кандидат у народні депутати
16 липень, 23:46
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
16 липень, 23:19
На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик
16 липень, 22:40