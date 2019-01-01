Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 липня





Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 19 липня



Подія: Школа волонтерства у Луцьку

Тип заходу: Навчання

Місце: Луцький міський молодіжний центр

Початок: 19 липня о 10:00 – 21 липня о 17:00.

Що обіцяють: Національна навчальна програма «Школа Волонтерства» реалізовується Ukrainian Volunteer Service з метою формування в Україні критичної кількості відповідальних і самозарадних людей (тих, хто не чекає, поки хтось розв’яже проблеми у його дворі, місті чи країні, а сам робить країну такою, якою хоче її бачити).



Організатори вірять, що доброта обов’язково змінить світ. Школа у Луцьку проходить за підтримки Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та у партнерстві з ГО "Центр вільної освіти і культури" / ЦВОК.



Завдяки Школі учасники зможуть:

Познайомитись з волонтерами та змінотворцями свого міста

Дізнатись все про ефективне вирішення соціальних проблем

Розвінчати власні стереотипи про волонтерство

Спробувати поволонтерити з місцевими організаціями

Обрати сферу волонтерства та організацію, ідеальну саме для тебе

Після завершення Школи допомагати тим, хто дійсно того потребує, підтримуючи зв'язок з однодумцями.







Подія: kOta, прощальна вечірка

Тип заходу: Вечірка

Місце: Zitter Jazz Club

Початок: 19:00

Що обіцяють: Прощальний концерт мегаприємного, легкого та емоційного гурту «kOta» з міста Луцька. Їх лірика проникає глибоко під шкіру, а музика зачіпає найтонші струни душі.



Вхід 50 грн

Бронювання місць за телефоно 050 880 2555







Подія: INTRO

Тип заходу: Відкриття виставки

Місце: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Початок: 17:00

Що обіцяють: МСУМК відбудеться відкриття виставкового проекту «INTRO», де буде об'єднано декілька кураторських практик в одному часі та місці.



Координатор проекту «INTRO»: Тарас Табака. В день відкриття вхід вільний! У експозиції будуть представлені 9 кураторських проектів та роботи більше 40 учасників.







Субота, 20 липня



Подія: «Луцьк під призмою урбаністики»

Тип заходу: Лекція

Місце: Молодіжний центр Волині

Початок: 18:00

Що обіцяють: Будуть говорити про Луцьк під призмою урбаністики. До розмови запрошує Богдан Сімонов, урбаніст самоучка, один із адміністраторів "Луцький урбаніст".



На лекції обговорюватимуть наступні теми:

- Проблема пострадянських міст.

- Місто - не груда каміння.

- Автомобіль vs Пішохід.

- Як повинні виглядати фасади булинків?

- Як зробити вулицю безпечнішою?

- Дилема велоінфраструктури та велосипедиста.

- Що у Луцьку з інклюзивністю?







Подія: Закрита RUM-вечірка: Buena ЦИТРА Social Club

Тип заходу: Вечірка

Місце: Zitter Jazz Club

Початок: 18:30

Що обіцяють: Перша закрита вечірка від Цитри. Всього на 30 людей.



Літо, ром, куба, атмосфера вулиць та клубів Гавани, революції та острова свободи. Музика багато музики та фільмів про Кубу. Viva Cuba , Viva La Revolucion. Дегустація рому у різних напоях. «Наші бармени склали для вас спеціальне ромове меню для цієї вечірки», – зазначають організатори і додають, що 4 коктейлі та закуски враховані у вартість запрошення.



У програмі - короткометражки про Кубу, танці, музика + невідмінно гарний настрій.

Ведучий вечірки: Сергій Ткачук



Вартість PARTY PASS - 300грн.

Старт продажів: 15 липня 13:00

Завершення продажів: 19 липня 21:00, якщо ліміт не буде розкуплений раніше



Дрескод для чоловіків: кольорові сорочки та шляпи

Дрескод для дівчат: легкі літні плаття, в яких буде зручно танцювати!







Подія: Квест-акція #безпечнийЛуцьк

Тип заходу: Акція

Місце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки

Початок: 11:00

Що обіцяють: На активних та небайдужих учасників вже чекають: 3 квитки від РОТОНДА BEACH CLUB та солодкий подарунок від

Кав'ярня "Шарлотка"! Акція проходить за громадською ініціативою лучан.



Мета акції: інформування жителів міста, щодо небезпеки "наркоадрес"* та ліквідація існуючих написів в місті. *наркоадреса - це написи, що залишають розповсюджувачі заборонених хімічних речовин на стінах міста.







Неділя, 21 липня



Подія: Вибори 2019 у Верховну Раду України

Тип заходу: Політика

Місце: За територіальною відповідністю

Початок: з 8:00

Що обіцяють: Склад Верховної ради IX скликання буде обраний на парламентських виборах 2019, які в Україні пройдуть достроково - 21 липня.



Не пізніше двох тижнів після голосування ЦВК оголосить офіційні результати парламентських виборів, а перша сесія Верховної ради IX скликання може початися вже 31 серпня 2019.







19 – 21 липня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Король Лев»

Жанр: Мюзикл, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 12:20; 13:30; 14:40; 15:45; 17:00; 18:00; 19:25; 21:30

Про що фільм: Сучасні технології дозволили американським кінематографістам в своєму рімейку фільму «Король Лев» 1994 року вміло поєднати реалістичні документальні кадри з майстерною анімацією і показати глядачам у всій красі дивовижний світ африканської савани. На екрані буде представлена різноманітна флора і фауна, життя диких тварин з їх звичками і вічною боротьбою за існування.







Фільм: «Анна»

Жанр: Бойовик, трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 16:00; 19:15; 22:10

Про що фільм: Анна Полятова - це неймовірна жінка. Вона зуміла поєднати в собі двох абсолютно різних людей. Для всіх навколо Анна - це молода красива російська модель, яка всіх навколо може з легкістю зачарувати. Але насправді за зовнішністю цієї дівчини ховається небезпечний вбивця. Вона може позбавити життя будь-кого, хто зустрінеться їй на шляху, якщо для цього буде необхідність. Анна бере будь-які навіть найскладніші замовлення, адже ніхто не підозрює, що ця тендітна дівчина може вбивати. Вона найнебезпечніша вбивця в усьому світі.







Фільм: «Біль та слава»

Жанр: Драма, бойовик

Місце: «Premier City»

Початок: 20:05

Про що фільм: Талановитий кінорежисер наприкинці свого творчого шляху озирається в минуле й опиняється у вирі яскравих спогадів. Ніжні почуття до матері, любов і розлука, пошуки щастя й успіху. Все це спонукає творця до важливих роздумів про життя і мистецтво, біль та славу...







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На цих вихідних організатори заходів у Луцьку обіцяють круту і цікаву програму, тож буде можливість обрати собі якусь до смаку і весело провести час, відволіктися від набридливих робочих буднів та «посмакувати» класним відпочинком.Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: НавчанняМісце: Луцький міський молодіжний центрПочаток: 19 липня о 10:00 – 21 липня о 17:00.Що обіцяють: Національна навчальна програма «Школа Волонтерства» реалізовується Ukrainian Volunteer Service з метою формування в Україні критичної кількості відповідальних і самозарадних людей (тих, хто не чекає, поки хтось розв’яже проблеми у його дворі, місті чи країні, а сам робить країну такою, якою хоче її бачити).Організатори вірять, що доброта обов’язково змінить світ. Школа у Луцьку проходить за підтримки Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та у партнерстві з ГО "Центр вільної освіти і культури" / ЦВОК.Завдяки Школі учасники зможуть:Познайомитись з волонтерами та змінотворцями свого містаДізнатись все про ефективне вирішення соціальних проблемРозвінчати власні стереотипи про волонтерствоСпробувати поволонтерити з місцевими організаціямиОбрати сферу волонтерства та організацію, ідеальну саме для тебеПісля завершення Школи допомагати тим, хто дійсно того потребує, підтримуючи зв'язок з однодумцями.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Прощальний концерт мегаприємного, легкого та емоційного гурту «kOta» з міста Луцька. Їх лірика проникає глибоко під шкіру, а музика зачіпає найтонші струни душі.Вхід 50 грнБронювання місць за телефоно 050 880 2555Подія:Тип заходу: Відкриття виставкиМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва КорсаківПочаток: 17:00Що обіцяють: МСУМК відбудеться відкриття виставкового проекту «INTRO», де буде об'єднано декілька кураторських практик в одному часі та місці.Координатор проекту «INTRO»: Тарас Табака. В день відкриття вхід вільний! У експозиції будуть представлені 9 кураторських проектів та роботи більше 40 учасників.Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 18:00Що обіцяють: Будуть говорити про Луцьк під призмою урбаністики. До розмови запрошує Богдан Сімонов, урбаніст самоучка, один із адміністраторів "Луцький урбаніст".На лекції обговорюватимуть наступні теми:- Проблема пострадянських міст.- Місто - не груда каміння.- Автомобіль vs Пішохід.- Як повинні виглядати фасади булинків?- Як зробити вулицю безпечнішою?- Дилема велоінфраструктури та велосипедиста.- Що у Луцьку з інклюзивністю?Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Zitter Jazz ClubПочаток: 18:30Що обіцяють: Перша закрита вечірка від Цитри. Всього на 30 людей.Літо, ром, куба, атмосфера вулиць та клубів Гавани, революції та острова свободи. Музика багато музики та фільмів про Кубу. Viva Cuba , Viva La Revolucion. Дегустація рому у різних напоях. «Наші бармени склали для вас спеціальне ромове меню для цієї вечірки», – зазначають організатори і додають, що 4 коктейлі та закуски враховані у вартість запрошення.У програмі - короткометражки про Кубу, танці, музика + невідмінно гарний настрій.Ведучий вечірки: Сергій ТкачукВартість PARTY PASS - 300грн.Старт продажів: 15 липня 13:00Завершення продажів: 19 липня 21:00, якщо ліміт не буде розкуплений ранішеДрескод для чоловіків: кольорові сорочки та шляпиДрескод для дівчат: легкі літні плаття, в яких буде зручно танцювати!Подія:Тип заходу: АкціяМісце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі УкраїнкиПочаток: 11:00Що обіцяють: На активних та небайдужих учасників вже чекають: 3 квитки від РОТОНДА BEACH CLUB та солодкий подарунок відКав'ярня "Шарлотка"! Акція проходить за громадською ініціативою лучан.Мета акції: інформування жителів міста, щодо небезпеки "наркоадрес"* та ліквідація існуючих написів в місті. *наркоадреса - це написи, що залишають розповсюджувачі заборонених хімічних речовин на стінах міста.Подія:Тип заходу: ПолітикаМісце: За територіальною відповідністюПочаток: з 8:00Що обіцяють: Склад Верховної ради IX скликання буде обраний на парламентських виборах 2019, які в Україні пройдуть достроково - 21 липня.Не пізніше двох тижнів після голосування ЦВК оголосить офіційні результати парламентських виборів, а перша сесія Верховної ради IX скликання може початися вже 31 серпня 2019.Фільм:Жанр: Мюзикл, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 12:20; 13:30; 14:40; 15:45; 17:00; 18:00; 19:25; 21:30Про що фільм: Сучасні технології дозволили американським кінематографістам в своєму рімейку фільму «Король Лев» 1994 року вміло поєднати реалістичні документальні кадри з майстерною анімацією і показати глядачам у всій красі дивовижний світ африканської савани. На екрані буде представлена різноманітна флора і фауна, життя диких тварин з їх звичками і вічною боротьбою за існування.Фільм:Жанр: Бойовик, трилерМісце: «Premier City»Початок: 16:00; 19:15; 22:10Про що фільм: Анна Полятова - це неймовірна жінка. Вона зуміла поєднати в собі двох абсолютно різних людей. Для всіх навколо Анна - це молода красива російська модель, яка всіх навколо може з легкістю зачарувати. Але насправді за зовнішністю цієї дівчини ховається небезпечний вбивця. Вона може позбавити життя будь-кого, хто зустрінеться їй на шляху, якщо для цього буде необхідність. Анна бере будь-які навіть найскладніші замовлення, адже ніхто не підозрює, що ця тендітна дівчина може вбивати. Вона найнебезпечніша вбивця в усьому світі.Фільм:Жанр: Драма, бойовикМісце: «Premier City»Початок: 20:05Про що фільм: Талановитий кінорежисер наприкинці свого творчого шляху озирається в минуле й опиняється у вирі яскравих спогадів. Ніжні почуття до матері, любов і розлука, пошуки щастя й успіху. Все це спонукає творця до важливих роздумів про життя і мистецтво, біль та славу...

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію