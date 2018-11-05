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Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО

Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО
Волинянин спіймав велетенського коропа і щуку.

Про це повідомили читачі інтернет-видання "Волинь24".

Хлопець рибалив на озері Теребовичі, що у Ратнівському районі. Рибалці пощастило витягти з води двох велетнів: коропа вагою 9 кілограмів та щуку вагою 5 кілограмів.

Нагадаємо, що нещодано волинянин Роман Головійчук зумів упіймати на спінінг на річці Стир поблизу села Новостав Луцького району щуку вагою 3 кілограма 700 грамів.

Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО
Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО
Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО
Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО

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Теги: риба, короп, щука
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