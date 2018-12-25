До кінця року у волинських ОТГ з`являться шерифи





До кінця року вони з'являться у 802 об'єднаних територіальних громадах, - повідомляє



"Замість невловимого дільничного, котрий більшу частину часу зайнятий комунікацією із райвідділом та паперовою роботою, поліцейський офіцер громади орієнтований на спілкування із людьми, превенцію та надання правоохоронного сервісу. Він забезпечений транспортом, технікою та робочим місцем. А головне – показник якості роботи – довіра людей. Громадянин сам вирішує, продовжувати чи ні контракт зі своїм офіцером", - скаазв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.







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