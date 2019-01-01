Легендарний дзвонар Майдану з Волині став хрещеним батьком британському хлопчику

Іван Сидор, відомий українцям, як дзвонар Майдану, став хрещеним батьком британському хлопчикові.



Так сім’я, яка багато років чекала на народження дитини, віддячила українському священнослужителю, під час служби якого просили у Господа про малечий сміх у сім’ї, - пише



Приблизно три роки тому після Богослужіння в Теплій Софії до отця Івана підійшов незнайомий чоловік і запропонував стати хрещеним батьком його внука.



« До цього я ще ні в кого не був хресним. У цій відповідальній іпостасі хотів би принести в Божий храм першою дитину рідних брата чи сестри, тому дуже вибачався перед тим вірянином», – пригадував Іван Сидор.



Невдовзі після зустрічі з чоловіком, отець Іван отримав у Фейсбуці листа від доньки незнайомця. В своєму посланні вона зворушливо до сліз описувала панотцеві власну долю.



Зі своїм чоловіком Стюартом після одруження пані Надія жила щасливо двадцять років, але в них не було дітей. Лікарі безсило розводили руками, а подружня пара не переставала молитися.



Чергове прохання до Бога про свою заповітну мрію стати мамою промовила молитвою під час Божественної Літургії , яку в Теплій Софії якраз служив отець Іван Сидор. І Господь сотворив диво: через деякий час лікарі констатували, що 45-річна жінка при надії. Перед тим Надії снився віщий сон, у якому вона ходить по території Софії Київської, а через дев’ять місяців подружжя втішалося первістком Арті.



Священнослужитель не міг відмовити батькам Арті і став його хрещеним батьком.



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