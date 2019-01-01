21 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:14
21 липня в народному календарі вшановується ікона Казанська Божа Матір. За легендою, одній маленькій дівчинці приснився сон, у якому їй являлась свята і вказувала місце, де зарита в землю ікона. Згодом в тому місці і відкопали ікону Казанської Божої Матері, а через деякий час на тому місці звели храм.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Дмитро, пише 24 канал.
Народні прикмети на 21 липня
– Якщо в лісах достигла чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.
– Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
Що можна робити 21 липня
1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.
Що не можна робити 21 липня
1. Купатися в цей день не можна, адже можна потривожити Водяного.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Дмитро, пише 24 канал.
Народні прикмети на 21 липня
– Якщо в лісах достигла чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.
– Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
Що можна робити 21 липня
1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.
Що не можна робити 21 липня
1. Купатися в цей день не можна, адже можна потривожити Водяного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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