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За кого найбільше голосували у Любешівському районі

За кого найбільше голосували у Любешівському районі
Центральна виборча комісія майже завершила підрахунок електронних протоколів.

По 23 виборчому окрузі перемогу здобули Ірина Констанкевич та партія «Слуга народу». Аналогічні переможці і на Любешівщині загалом та майже по всіх населених пунктах нашого району, - пише газета Нове життя.

Щоправда, у Заріці найбільше проголосувало за земляка Івана Оласюка від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»(50,93%) та за цю ж партію (34,26%).

Крім того, у Хутомирі, Діброві, Залізниці, Пожозі та Сваловичах серед мажоритарників найбільше голосів віддали за Максима Приймачука (політична партія «Слуга народу»), а у Бучині та Сваловичах серед політичних партій перемогу здобуло Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». А ось по дільниці с. Залаззя поки що на сайті ЦВК у графі по одномандатному виборчому окрузі взагалі порожньо.


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Теги: вибори, Любешів
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