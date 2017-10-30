За кого найбільше голосували у Любешівському районі





По 23 виборчому окрузі перемогу здобули Ірина Констанкевич та партія «Слуга народу». Аналогічні переможці і на Любешівщині загалом та майже по всіх населених пунктах нашого району, - пише газета



Щоправда, у Заріці найбільше проголосувало за земляка Івана Оласюка від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»(50,93%) та за цю ж партію (34,26%).



Крім того, у Хутомирі, Діброві, Залізниці, Пожозі та Сваловичах серед мажоритарників найбільше голосів віддали за Максима Приймачука (політична партія «Слуга народу»), а у Бучині та Сваловичах серед політичних партій перемогу здобуло Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». А ось по дільниці с. Залаззя поки що на сайті ЦВК у графі по одномандатному виборчому окрузі взагалі порожньо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія майже завершила підрахунок електронних протоколів.По 23 виборчому окрузі перемогу здобулита партія «Слуга народу». Аналогічні переможці і на Любешівщині загалом та майже по всіх населених пунктах нашого району, - пише газета Нове життя. Щоправда, у Заріці найбільше проголосувало за землякавід політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»(50,93%) та за цю ж партію (34,26%).Крім того, у Хутомирі, Діброві, Залізниці, Пожозі та Сваловичах серед мажоритарників найбільше голосів віддали за(політична партія «Слуга народу»), а у Бучині та Сваловичах серед політичних партій перемогу здобуло Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». А ось по дільниці с. Залаззя поки що на сайті ЦВК у графі по одномандатному виборчому окрузі взагалі порожньо.

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