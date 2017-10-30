За кого найбільше голосували у Любешівському районі
Сьогодні, 13:09
Центральна виборча комісія майже завершила підрахунок електронних протоколів.
По 23 виборчому окрузі перемогу здобули Ірина Констанкевич та партія «Слуга народу». Аналогічні переможці і на Любешівщині загалом та майже по всіх населених пунктах нашого району, - пише газета Нове життя.
Щоправда, у Заріці найбільше проголосувало за земляка Івана Оласюка від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»(50,93%) та за цю ж партію (34,26%).
Крім того, у Хутомирі, Діброві, Залізниці, Пожозі та Сваловичах серед мажоритарників найбільше голосів віддали за Максима Приймачука (політична партія «Слуга народу»), а у Бучині та Сваловичах серед політичних партій перемогу здобуло Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». А ось по дільниці с. Залаззя поки що на сайті ЦВК у графі по одномандатному виборчому окрузі взагалі порожньо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
По 23 виборчому окрузі перемогу здобули Ірина Констанкевич та партія «Слуга народу». Аналогічні переможці і на Любешівщині загалом та майже по всіх населених пунктах нашого району, - пише газета Нове життя.
Щоправда, у Заріці найбільше проголосувало за земляка Івана Оласюка від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»(50,93%) та за цю ж партію (34,26%).
Крім того, у Хутомирі, Діброві, Залізниці, Пожозі та Сваловичах серед мажоритарників найбільше голосів віддали за Максима Приймачука (політична партія «Слуга народу»), а у Бучині та Сваловичах серед політичних партій перемогу здобуло Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». А ось по дільниці с. Залаззя поки що на сайті ЦВК у графі по одномандатному виборчому окрузі взагалі порожньо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер атовець з Волині
Сьогодні, 13:27
Водії фур перекрили міжнародну трасу на Волині
Сьогодні, 13:15
За кого найбільше голосували у Любешівському районі
Сьогодні, 13:09
Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині
Сьогодні, 12:59
У Луцьку чоловік вкрав з супермаркету 5 блоків сигарет
Сьогодні, 12:44