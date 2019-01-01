В Україні запрацював сайт небезпечної продукції





Сайт був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Наразі він працює у тестовому режимі, - пише



"На сайті можна перевірити безпечність нехарчової продукції за категоріями: дитячі товари, мийні засоби, засоби вимірювальної техніки, електричне та електронне обладнання, паливо", - розповіли в управлінні.



Крім того, через сайт можна дізнатися інформацію про те:



- як купувати онлайн безпечно;



- що робити у разі порушення своїх прав як споживача;



- знайти контактні дані усіх органів ринкового нагляду та чітко вказану сферу їх повноважень.



Крім того, у тестовому режимі працює мобільний додаток "Купуй безпечне", який є інструментом для отримання інформації про небезпечну нехарчову продукцію.



“У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю”, — зазначив експерт Олексій Дорошенко.



Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.



З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.

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