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В Україні запрацював сайт небезпечної продукції

В Україні запрацював сайт небезпечної продукції
В Україні запрацював сайт небезпечної нехарчової продукції.

Сайт був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Наразі він працює у тестовому режимі, - пише УНН.

"На сайті можна перевірити безпечність нехарчової продукції за категоріями: дитячі товари, мийні засоби, засоби вимірювальної техніки, електричне та електронне обладнання, паливо", - розповіли в управлінні.

Крім того, через сайт можна дізнатися інформацію про те:

- як купувати онлайн безпечно;

- що робити у разі порушення своїх прав як споживача;

- знайти контактні дані усіх органів ринкового нагляду та чітко вказану сферу їх повноважень.

Крім того, у тестовому режимі працює мобільний додаток "Купуй безпечне", який є інструментом для отримання інформації про небезпечну нехарчову продукцію.

“У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю”, — зазначив експерт Олексій Дорошенко.

Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.

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Теги: сайт, Україна
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