На будівництво полігону відходів у Володимирі виділили ще 5 мільйонів
Сьогодні, 14:10
5 мільйонів гривень виділили з Фонду охорони навколишнього природного середовища для продовження будівництва третьої черги полігону у Володимирі-Волинському.
Про це повідомив міський голова Петро Саганюк під час наради 30-го липня, - пише видання Княжий град.
Зазначають, що згідно з кошторисом загальна вартість будівництва цієї черги становить близько 12 мільйонів гривень.
Місто дасть свою частку в розмірі 10% співфінансування.
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Про це повідомив міський голова Петро Саганюк під час наради 30-го липня, - пише видання Княжий град.
Зазначають, що згідно з кошторисом загальна вартість будівництва цієї черги становить близько 12 мільйонів гривень.
Місто дасть свою частку в розмірі 10% співфінансування.
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