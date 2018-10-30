На будівництво полігону відходів у Володимирі виділили ще 5 мільйонів





Про це повідомив міський голова Петро Саганюк під час наради 30-го липня, - пише видання



Зазначають, що згідно з кошторисом загальна вартість будівництва цієї черги становить близько 12 мільйонів гривень.



Місто дасть свою частку в розмірі 10% співфінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 мільйонів гривень виділили з Фонду охорони навколишнього природного середовища для продовження будівництва третьої черги полігону у Володимирі-Волинському.Про це повідомив міський головапід час наради 30-го липня, - пише видання Княжий град Зазначають, що згідно з кошторисом загальна вартість будівництва цієї черги становить близько 12 мільйонів гривень.Місто дасть свою частку в розмірі 10% співфінансування.

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