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На будівництво полігону відходів у Володимирі виділили ще 5 мільйонів

На будівництво полігону відходів у Володимирі виділили ще 5 мільйонів
5 мільйонів гривень виділили з Фонду охорони навколишнього природного середовища для продовження будівництва третьої черги полігону у Володимирі-Волинському.

Про це повідомив міський голова Петро Саганюк під час наради 30-го липня, - пише видання Княжий град.

Зазначають, що згідно з кошторисом загальна вартість будівництва цієї черги становить близько 12 мільйонів гривень.

Місто дасть свою частку в розмірі 10% співфінансування.

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Теги: полігон, Володимир
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