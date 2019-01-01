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Українці зможуть побачити метеоритний дощ

Українці зможуть побачити метеоритний дощ
Вже за кілька днів Земля почне проходити через метеоритний дощ Персеїди. Потік Персеїдів триватиме майже два тижні.

Про це повідомляє Канал24.

Українцям дуже пощастило, адже зорепад найкраще буде видно якраз в Північній півкулі. Метеоритний дощ почнеться 2-4 серпня, а досягне свого піку 11, 12 і 13 серпня. Весь цей період це явище можна буде спостерігати й в Україні також.

Білл Кукі – фахівець NASA з метеоритів, розповів, що зараз метеорів буде небагато, максимум від 60 до 70 за годину. До порівняння, в минулих роках це число досягало 200.

Варто зазначити, що фахівці з національного космічного управління США пропонують у ці дні виїхати якнайдалі від міських вогнів та знайти місце з найтемнішим та чистим небом. Адже в освітленому центрі міста, око людини навряд зможе вловити навіть найяскравіші нічні мерехтіння.

Метеорний потік Персеїди спостерігається щорічно ближче до кінця літа. Це відбувається, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки, які залишає за собою комета, згорають в нашій атмосфері та залишають неповторний світловий ефект.

Що таке "зорепад"? Це метеоритний дощ, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори, які пролітають у небосхилі. Це явище може тривати від кількох днів до кількох тижнів.
Будь-яка планета Сонячної системи з прозорою атмосферою може мати метеорний дощ, наприклад Марс.

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Теги: Україна, метеоритний дощ
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