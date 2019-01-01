Українці зможуть побачити метеоритний дощ
Сьогодні, 03:19
Вже за кілька днів Земля почне проходити через метеоритний дощ Персеїди. Потік Персеїдів триватиме майже два тижні.
Про це повідомляє Канал24.
Українцям дуже пощастило, адже зорепад найкраще буде видно якраз в Північній півкулі. Метеоритний дощ почнеться 2-4 серпня, а досягне свого піку 11, 12 і 13 серпня. Весь цей період це явище можна буде спостерігати й в Україні також.
Білл Кукі – фахівець NASA з метеоритів, розповів, що зараз метеорів буде небагато, максимум від 60 до 70 за годину. До порівняння, в минулих роках це число досягало 200.
Варто зазначити, що фахівці з національного космічного управління США пропонують у ці дні виїхати якнайдалі від міських вогнів та знайти місце з найтемнішим та чистим небом. Адже в освітленому центрі міста, око людини навряд зможе вловити навіть найяскравіші нічні мерехтіння.
Метеорний потік Персеїди спостерігається щорічно ближче до кінця літа. Це відбувається, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки, які залишає за собою комета, згорають в нашій атмосфері та залишають неповторний світловий ефект.
Що таке "зорепад"? Це метеоритний дощ, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори, які пролітають у небосхилі. Це явище може тривати від кількох днів до кількох тижнів.
Будь-яка планета Сонячної системи з прозорою атмосферою може мати метеорний дощ, наприклад Марс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Канал24.
Українцям дуже пощастило, адже зорепад найкраще буде видно якраз в Північній півкулі. Метеоритний дощ почнеться 2-4 серпня, а досягне свого піку 11, 12 і 13 серпня. Весь цей період це явище можна буде спостерігати й в Україні також.
Білл Кукі – фахівець NASA з метеоритів, розповів, що зараз метеорів буде небагато, максимум від 60 до 70 за годину. До порівняння, в минулих роках це число досягало 200.
Варто зазначити, що фахівці з національного космічного управління США пропонують у ці дні виїхати якнайдалі від міських вогнів та знайти місце з найтемнішим та чистим небом. Адже в освітленому центрі міста, око людини навряд зможе вловити навіть найяскравіші нічні мерехтіння.
Метеорний потік Персеїди спостерігається щорічно ближче до кінця літа. Це відбувається, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки, які залишає за собою комета, згорають в нашій атмосфері та залишають неповторний світловий ефект.
Що таке "зорепад"? Це метеоритний дощ, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори, які пролітають у небосхилі. Це явище може тривати від кількох днів до кількох тижнів.
Будь-яка планета Сонячної системи з прозорою атмосферою може мати метеорний дощ, наприклад Марс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Українці зможуть побачити метеоритний дощ
Сьогодні, 03:19
На хрестинах та дні народженні отруїлося 10 гостей
Сьогодні, 01:34
У Чорнобильській зоні з'являться водні маршрути для туристів
Сьогодні, 00:27