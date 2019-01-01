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Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО

Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав, як виглядав міський вокзал ще до капітального ремонту.

Фотографію він виклав на особистій сторінці у Facebook.

Митець зауважив, що фото датоване 2002 роком.

«Слайд з архіву. Новітня історія.

Як виглядав залізничний вокзал у Луцьку якихось 10 років тому вже мало хто і пам'ятає мабуть...» – зазначив лучанин.

Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО

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Теги: ретрофото, Луцьк, Волинь, вокзал, Чухрай
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Коментарі 1
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Был позорный полустанок, а не вокзал.
Хотя, нужно было разобрать до основания и построить новый, совмещённый с автовокзалом транспортный хаб как в Польшк.
Но это не для хохлов.
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