Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО

Віктор Чухрай показав, як виглядав міський вокзал ще до капітального ремонту.



Фотографію він виклав на особистій сторінці у Facebook.



Митець зауважив, що фото датоване 2002 роком.



«Слайд з архіву. Новітня історія.



Як виглядав залізничний вокзал у Луцьку якихось 10 років тому вже мало хто і пам'ятає мабуть...» – зазначив лучанин.





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