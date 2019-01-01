Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав, як виглядав міський вокзал ще до капітального ремонту.
Фотографію він виклав на особистій сторінці у Facebook.
Митець зауважив, що фото датоване 2002 роком.
«Слайд з архіву. Новітня історія.
Як виглядав залізничний вокзал у Луцьку якихось 10 років тому вже мало хто і пам'ятає мабуть...» – зазначив лучанин.
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Фотографію він виклав на особистій сторінці у Facebook.
Митець зауважив, що фото датоване 2002 роком.
«Слайд з архіву. Новітня історія.
Як виглядав залізничний вокзал у Луцьку якихось 10 років тому вже мало хто і пам'ятає мабуть...» – зазначив лучанин.
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Коментарі 1
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Хотя, нужно было разобрать до основания и построить новый, совмещённый с автовокзалом транспортный хаб как в Польшк.
Но это не для хохлов.