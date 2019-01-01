Підприємці «Привозу» судитимуться з Башкаленком

Підприємці, що працюють на ринку «Привіз», подаватимуть до суду.Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.Під час зустрічі дійшли висновку, що людям потрібно подавати до суду, аби виграти час і зробити все згідно з законом.Утім, подати позов зможуть лише підприємці, а на ринку переважно торгують селяни, у яких немає договорів на оренду торгових площ. Люди вимагатимуть в «Екопроду» лишити ринок і не будувати на Привокзальному майдані торговий центр.Окрім того, підприємці просять перевірити санітарний стан ринку, аби мати більше аргументів у суді.