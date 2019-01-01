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Підприємці «Привозу» судитимуться з Башкаленком

Підприємці «Привозу» судитимуться з Башкаленком
Підприємці, що працюють на ринку «Привіз», подаватимуть до суду.

Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.

Під час зустрічі дійшли висновку, що людям потрібно подавати до суду, аби виграти час і зробити все згідно з законом.

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Утім, подати позов зможуть лише підприємці, а на ринку переважно торгують селяни, у яких немає договорів на оренду торгових площ. Люди вимагатимуть в «Екопроду» лишити ринок і не будувати на Привокзальному майдані торговий центр.

Окрім того, підприємці просять перевірити санітарний стан ринку, аби мати більше аргументів у суді.

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Теги: ринок, Привіз, Луцьк
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Коментарі 2
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Башкаленко афганец и порядочный человек. Это политические разборки!
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Треба закрити цей ринок та виганти всіх підприємців.
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