«Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль

Ігор Гузь заявив, що захід відбудеться ще, принаймні, у найближчі два роки.



Про це він заявив зі сцени "Бандерштату" в неділю, 4 серпня.



"Всім тут, хто є, ми щиро хотіли б подякувати. Рішення оргкомітету: наступного року Бандерштат відбудеться. І ювілейний 15 теж. Буде так само патріотичний і без алкоголю."



Нагадаємо, що декілька років поспіль фестиваль проходить на території села Рованці.



На «Бандерштаті 2019»



Гості фестивалю мали змогу почути улюблені композиції гуртів: Бумбокс, Тартак, Kozak System, Один в каное, Vivienne Mort, Space of Variations, KARNA, Epolets, Qarpa, Роллікс, Фіолет, Жадан і Собаки, FliT, BAKENBARDY, DETACH, Гурт , Dj Tapolsky, Dan Alien, Святослав Бойко (Широкий Лан), Сергій Василюк (Тінь Сонця).



Серед спікерів гутіркової сцени «Бандерштату» - українська телеведуча, журналістка, засновниця проекту «Я, Ніна» Яніна Соколова, головний патрульний Волині Андрій Крутень, переможниця «Ігор Нескорених» Майя Москвич, представник ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк?» Сергій Стерненко та інші.



До слова, Інформаційне агентство ВолиньPost опублікувало фоторепортажі з

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